به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به عمق پایتخت لبنان، بیروت، را محکوم کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که دشمن اسرائیلی یک سال پس از آتش‌بس همچنان به هدف قرار دادن حاکمیت و سرزمین لبنان ادامه می‌دهد. تجاوز اخیر به منطقه مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه عنوان شده است.

انصارالله خاطرنشان کرد که این اقدامات امتداد کارنامه پر از جنایات جنگی و هزاران مورد نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی است.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین به توطئه سیاسی اشاره کرد که با طرح موضوع خلع سلاح مقاومت، در برابر تلاش برای تعمیم تجاوز و بی‌حرمتی در لبنان و منطقه صورت می‌گیرد. در بیانیه آمده است که پذیرش چنین گفتمانی، به تضعیف لبنان و برهم زدن امنیت و ثبات آن منجر خواهد شد.

اعلام همبستگی با لبنان

انصارالله در پایان بیانیه خود، بار دیگر همبستگی خود را با دولت و ملت لبنان اعلام کرده و بر حق مشروع مقاومت در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید ورزید.

دعوت از کشورهای عربی و اسلامی

این جنبش همچنین از رژیم‌های عربی و اسلامی خواست تا به وظایف و مسئولیت‌های خود در برابر یورش آشکار صهیونیستی علیه امت اسلامی عمل کنند.

........

پایان پیام/