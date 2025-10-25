به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس نیوزیلند در حال بررسی تهدید بمبگذاری در مسجد کیلبیرنی است که باعث شد فعالیتهای این مسجد بهطور موقت متوقف شود. مقامات اعلام کردند این تهدید روز پنجشنبه از طریق یک پلتفرم آنلاین ارسال و شامل آدرس دقیق مسجد بوده است.
مرکز اسلامی ولینگتون، در پایتخت نیوزلند، این تهدید را تأیید و سایر مساجد و مراکز اسلامی شهر را نیز مطلع کرد. عبدالرزاق، رئیس کمیته حمایت فدراسیون انجمنهای اسلامی نیوزیلند (FIANZ)، با تمجید از واکنش پلیس، گفت مسجد بهطور منظم تهدید دریافت میکند.
نورالدین عبدالرحمان، عضو شورای شهر، با اعلام اینکه خبر تهدید به وی هم رسیده اظهار داشت: مقامات در حال “انجام اقدامات احتیاطی لازم” هستند. پلیس نیز تأکید کرد که در حال حاضر “هیچ تهدید جدی برای جامعه وجود ندارد و تحقیقات در حال انجام است.
نیوزیلند پیشتر نیز با چالشهای اسلامهراسی مواجه بوده است. در مارس ۲۰۱۹، ۵۱ نمازگزار در تیراندازیهای جمعی در مساجد کرایستچرچ کشته شدند و کمیسیون سلطنتی پس از آن گزارش داد که مسلمانان اغلب با تبعیض و تهدید مواجهاند و گزارشهای کمی هم به مقامات میرسد.
