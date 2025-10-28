تلاقی علم و دین؛ رمز اقتدار ایران در جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در آیین افتتاحیه دومین دوره مدرسه «علم و دین» ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) اظهار داشت: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را در اربعین شهدای جنگ ۱۲روزه آمریکایی-صهیونیستی را به یاد بیاورید، ایشان تأکید ویژهای بر پیوند علم و دین، و قدرتی که از این دو حاصل میشود، داشتند. دشمن نیز از همین قدرت هراس دارد؛ چراکه در جنگ ترکیبی تمامعیاری که علیه ملت ما طراحی کرده، هدف اصلیاش هم علم و هم دین است.
وی در ادامه افزود: در جنگ ۱۲روزه دیدیم که دشمن، در کنار فرماندهان میدانی، دانشمندان ما را نیز هدف قرار داد و به شهادت رساند. این روند در طول دوران استعمار، بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بهطور خاص در سالهای اخیر، ادامه داشته است. دشمن با بهرهگیری از ابزارها، رسانهها و امکانات گسترده خود، تلاش دارد اعتقادات و باورهای دینی مردم را تضعیف کند و آنان را از دین دور سازد. در حالیکه در جوامع لیبرال، دین جایگاهی ندارد، اما جنگهای خود را مقدس مینامند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: کافی است به سخنان رئیسجمهور روانپریش آمریکا توجه کنیم که از "بازگشت دین و معنویت به عرصه اجتماع" سخن میگوید؛ در حالیکه در جامعهای مانند ایالات متحده، که الگوی لیبرالدموکراسی است، حضور دین در عرصهی اجتماعی سالهاست منسوخ تلقی میشود. نمونه تاریخی آن، سخنان جرج بوش پسر است که جنگ خود در خاورمیانه را "جنگ صلیبی دوم" نامید. جنگهایی که کشیشان و مقدسین کلیسا برای آزادسازی سرزمینهای مقدس مسیحیان از مسلمانان به راه انداختند و با انگیزههای دینی هزاران کیلومتر راه پیمودند.
وی ادامه داد: اگرچه جنگهای صلیبی در نهایت با شکست اروپاییان پایان یافت، اما آنان با تمدن اسلامی و فضای علمی جهان اسلام آشنا شدند. همین آشنایی، موجب شکلگیری نهضت ترجمه آثار اسلامی، تأسیس دانشگاهها در اروپا و در نهایت، زمینهساز جهش علمی در غرب شد.
حجتالاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به تناقضگویی جریانهای غربی گفت: امروز همان جریانهایی که حضور دین در جامعه را خرافی و پایانیافته میدانستند، اکنون از "بازگشت دین و اخلاق" سخن میگویند؛ اما وقتی به جهان اسلام میرسند، مبارزه با دین را با عناوینی مانند "خرافهگرایی" دنبال میکنند. در مقابل، آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اقتدار و پیشرفت آفریده، تلاقی و پیوند دین و دانش است.
وی افزود: انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر آرمانهای اسلام ناب و تحت زعامت مرجع تقلیدی فقیه، روشنضمیر و عالم دینی بود. اما همین انقلاب، جهش علمی عظیمی را در کشور رقم زد؛ بهگونهای که سهم ایران از تولید علم جهانی از یکهزارم به بیستهزارم، یعنی دو درصد دانش دنیا رسید.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به جنگ دوازدهروزه تأکید کرد: در این جنگ، دشمن مراکز علمی و شخصیتهای علمی ما را هدف قرار داد، اما از سوی دیگر، جریان علمی کشور با تولیدات خود، پاسخی کوبنده و پشیمانکننده به دشمن داد. اعترافات اخیر آنها که در روزهای گذشته منتشر شده، نشان میدهد که پیشبینی نمیکردند ایران بتواند چنین پاسخهایی بدهد؛ پدافندهایشان را کنار بزند و موشکهای ایرانی در قلب مراکز مهم صنعتی، هستهای، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی فرود آید. این موشکها از کجا آمدند؟
وی ادامه داد: این موشکها محصول تلاش مجموعههای علمی کشورند؛ مجموعههایی که از دل انسانهای مؤمن، متعهد، خداجو و دلبسته به این سرزمین برخاستهاند و در همین دانشگاهها و مراکز علمی تربیت شدهاند. این تلاقی علم و دین، همان نقطه پیشبرنده و کانونی تمدن است.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هدف عالی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، خطاب به جوانان فرمودند: این گام شامل سه مرحله خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی است و در نهایت شما جوانان باید زمینهساز طلوع خورشید ولایت عظمی شوید؛ آرمانی که همه اولیای الهی در انتظار تحقق آن بودهاند.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی افزود: در دیدار اربعین سال گذشته، رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان هیئتهای دانشجویی فرمودند: اگر مقاومت و ایستادگی کنید، آن روزی را که پیامبر و همه ائمه آرزویش را داشتند، خواهید دید. این آرمان، کاملاً عینی و تعریفشده است و طراحی تمدن نوین اسلامی، مقدمهسازی برای تحقق آن است. مگر میتوان تمدنی بدون تولید انبوه دانش ساخت؟ تمدن، مجموعهای بههمپیوسته است که باید پاسخگوی همه نیازهای بشر در عرصههای مختلف باشد؛ از سیاستورزی جهانی و حکمرانی داخلی گرفته تا نیازهای اجتماعی و فردی، از تفریح و پوشش گرفته تا معنویت.
وی تأکید کرد: اگر بناست تمدن نوین اسلامی را مقدمهسازی کنیم، بدون حرکت علمی معنادار، این امر محقق نخواهد شد. این حرکت علمی باید توسط کسانی شکل بگیرد که علم را پرتویی از دین میدانند. در حالیکه در غرب، علم تنها بر پایه اثباتپذیری حسی یا عقلانی تعریف میشود، در نگاه اسلامی، شهود و وحی نیز از منابع معتبر علماند؛ منابعی که عقل و حس به آنها دست نمییابد. در این نگاه، هر حرکت علمی، تفسیر رفتار و کنش خالق است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در پایان خطاب به دانشجویان گفت: دانشمند علوم پایه، دانشمند علوم پزشکی، و هر کسی که در حال تحصیل در علوم به ظاهر غیردینی است، در حقیقت در حال خواندن، ترجمه و نشر کتاب تفسیر الهی است. دیگر چیزی به نام علم غیردینی وجود ندارد؛ همه جریان علمی، در نهایت، علم دینی است. این تلاقی کجا باید اتفاق بیفتد؟ شما عزیزانی که خداوند استعدادهای درخشانی به شما عطا کرده و در فضای بنیاد نخبگان فعالیت میکنید، با انگیزههای معنوی و علمی، بناست در کنار علوم تجربی، با بخشی از علوم دینی نیز آشنا شوید و این نسبت را به هم نزدیک کنید. انشاءالله در آینده، شما ثمرات این پیوند را در مسیر باروری علمی کشور رقم خواهید زد.
