عراقچی در پیامی به احمد عطاف: امیدوارم روابط تهران و الجزایر بیش از پیش تقویت شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به زبان عربی، هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

عراقچی در این پیام، صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به احمد عطاف، وزیر ارشد و وزیر امور خارجه، جامعه ملی خارج از کشور و امور آفریقایی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، و همچنین به دولت و ملت برادر الجزایر ابراز کرد.

وی در پیام خود نوشت:

«صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به برادرم جناب آقای احمد عطاف، وزیر ارشد، وزیر امور خارجه، جامعه ملی خارج از کشور و امور آفریقایی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، دولت و ملت برادر الجزایر، به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی این کشور تقدیم می‌کنم.»

تأکید بر تقویت روابط تهران و الجزایر

سید عباس عراقچی در ادامه پیام خود با اشاره به روابط ریشه‌دار و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و الجزایر و اشتراکات تاریخی دو ملت، ابراز امیدواری کرد که روابط دوجانبه در مسیر توسعه هرچه بیشتر حرکت کند.

وی افزود:

«با تکیه بر روابط ریشه‌دار و برادرانه بین دو کشور و مشترکات تاریخی، امیدوارم شاهد تقویت هرچه بیشتر پیوندها و روابط موجود بین دو کشور برادر و افزایش همکاری‌ها، در جهت منافع و شکوفایی فزون‌تر دو کشور و تحقق مصالح مشترک دو ملت باشیم.»

پیام معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان حاکی از تداوم عزم تهران برای گسترش همکاری‌ها با الجزایر در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این پیام در حالی منتشر شد که ایران و الجزایر طی سال‌های اخیر با وجود تحولات منطقه‌ای، بر استمرار همکاری‌های برادرانه تأکید داشته‌اند.

