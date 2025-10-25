به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که وزیر خارجه لبنان با اشاره به حجم ویرانیهای جنوب این کشور خواستار تمرکز سلاح در دست دولت شده، حزبالله لبنان با رد این دیدگاه، بر موضع پیشین خود در حفظ سلاح مقاومت پافشاری کرده است.
موضع قاطع حزبالله در برابر فشارها
محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله، روز شنبه در واکنش به این اظهارات تأکید کرد: «این جنبش هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد؛ زیرا دشمن اسرائیلی هر روز به ما حمله میکند و هیچیک از فشارهای آمریکا و اروپا نمیتواند ما را از مسیر مقاومت بازدارد.»
اختلاف دیدگاه در ساختار سیاسی لبنان
اظهارات وزیر خارجه لبنان درباره تمرکز سلاح در اختیار دولت، در شرایطی مطرح شده که جنوب لبنان طی هفتههای اخیر شاهد حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی بوده است. این حملات موجب تخریب زیرساختها، آوارگی ساکنان و افزایش تنشهای امنیتی در مناطق مرزی شده است.
سلاح مقاومت؛ خط قرمز حزبالله
حزبالله همواره سلاح خود را ابزار دفاعی در برابر تجاوزات اسرائیل دانسته و تأکید کرده که تا زمانی که تهدیدات خارجی ادامه دارد، حفظ توان دفاعی مقاومت ضروری است. این موضع با حمایت بخشی از جامعه لبنان و در عین حال مخالفت برخی جریانهای سیاسی مواجه بوده است.
