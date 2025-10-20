به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده آمریکا، تام براک، در اظهاراتی تحریک‌آمیز گفت: «اگر دولت لبنان در تصمیم‌گیری برای خلع سلاح حزب‌الله تردید کند، اسرائیل ممکن است به‌تنهایی وارد عمل شود.»

این سخنان، تهدیدی آشکار علیه لبنان و نشانه‌ای از هماهنگی کامل واشنگتن و تل‌آویو در فشار بر مقاومت اسلامی است. در حالی که حزب‌الله نقش اصلی در دفاع از لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دارد، این اظهارات با هدف تضعیف جایگاه مقاومت و مشروعیت سلاح دفاعی آن بیان شده است.

فعالان سیاسی و رسانه‌ای، خواستار موضع‌گیری قاطع دولت در دفاع از حق مقاومت و مقابله با مداخلات آمریکا شده‌اند.

