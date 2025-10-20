  1. صفحه اصلی
هشدار نماینده آمریکا به بیروت: در صورت تردید لبنان، اسرائیل یک‌جانبه عمل می‌کند

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
کد خبر: 1740828
هشدار نماینده آمریکا به بیروت: در صورت تردید لبنان، اسرائیل یک‌جانبه عمل می‌کند

نماینده آمریکا، تام براک، با تهدیدی بی‌سابقه اعلام کرد در صورت تعلل لبنان در خلع سلاح حزب‌الله، رژیم صهیونیستی ممکن است به‌طور یک‌جانبه وارد عمل شود. این اظهارات دخالت آشکار در امور داخلی لبنان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده آمریکا، تام براک، در اظهاراتی تحریک‌آمیز گفت: «اگر دولت لبنان در تصمیم‌گیری برای خلع سلاح حزب‌الله تردید کند، اسرائیل ممکن است به‌تنهایی وارد عمل شود.»

این سخنان، تهدیدی آشکار علیه لبنان و نشانه‌ای از هماهنگی کامل واشنگتن و تل‌آویو در فشار بر مقاومت اسلامی است. در حالی که حزب‌الله نقش اصلی در دفاع از لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دارد، این اظهارات با هدف تضعیف جایگاه مقاومت و مشروعیت سلاح دفاعی آن بیان شده است.

فعالان سیاسی و رسانه‌ای، خواستار موضع‌گیری قاطع دولت در دفاع از حق مقاومت و مقابله با مداخلات آمریکا شده‌اند.

