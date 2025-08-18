به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در جریان گفتوگو با شبکه «العربیه» خاطرنشان کرد که او خواستار گفتوگو درباره تصمیم دولت مبنیبر محدود کردن سلاح خواهد شد و تأکید کرد که مصوبه دولت درخصوص انحصار سلاح به شکل مطرحشده قابل اجرا نیست.
نبیه بری در ادامه افزود، قرار است با تام باراک، فرستاده آمریکایی نشست برگزار کند اما خود هیچ پیشنهادی به او ارائه نخواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد، مادامی که رژیم صهیونیستی از اجرای تعهدات خود و توافقات مربوط به آتشبس سر باز میزند، هرگونه تصمیمی درباره حزبالله قابلیت اجرایی شدن ندارد.
رئیس پارلمان لبنان همچنین خاطرنشان کرد که حزبالله از زمان آتشبس، هیچ گلولهای شلیک نکرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه میدهد.
نبیه بری همچنین تاکید کرد که هیچ نگرانی از وقوع جنگ داخلی یا هرگونه تهدیدی برای صلح داخلی وجود ندارد.
پیشتر، رئیس پارلمان لبنان در سخنانی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مقابله با رژیم صهیونیستی و طرحهای آن علیه تمام این کشور، مخالفت خود با تصمیم دولت درباره موضوع سلاح مقاومت را اعلام کرد و هشدار داد که اختلافات داخلی نباید جای اولویت مقابله با تجاوزات رژیم اشغالگر را بگیرد.
«نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان هم هرگونه دخالت رژیم صهیونیستی در بحث داخلی لبنان در مورد سلاح را رد کرد و تأکید کرد که «حزبالله سلاحهای خود را به دشمن اسرائیلی تحویل نخواهد داد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که لبنان همچنان با چالشهای سیاسی و امنیتی دست و پنجه نرم میکند.
در همین راستا، محافل سیاسی لبنان منتظر ورود فرستاده آمریکایی و معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا، به بیروت هستند. این سفر حامل ایدههای جدیدی درباره طرح محدود کردن سلاح است.
