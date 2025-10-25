‌تظاهرات در سویداء با شعار «حق تعیین سرنوشت» و درخواست افشای سرنوشت مفقودان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس خبری که المیادین منتشر کرد صبح امروز (شنبه)، دهها تن از شهروندان استان سویداء سوریه با حضور در میدان کرامت، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و خواستار «حق تعیین سرنوشت»، افشای سرنوشت افراد مفقود و ربودهشده، و نجات اقلیتها در سراسر سوریه شدند.
بر اساس گزارش «دیدبان حقوق بشر سوریه»، شرکتکنندگان در این تجمع خواستار آزادی روستاها و شهرهای واقع در ریف شمالی و غربی سویداء از کنترل نیروهای مسلح وابسته به دولت انتقالی شدند. در این تجمع، پلاکاردهایی نیز در دست معترضان بود که خواستار اعمال فشار بینالمللی بر دولت انتقالی برای اجازه بازگشت آوارگان به مناطق خود بودند؛ مناطقی که بهصورت اجباری از آنها کوچ داده شدهاند.
مطالبه برای نجات اقلیتها و تشکیل دولت دموکراتیک
مطالبات مطرحشده در این تجمع شامل درخواست از کشورهای تأثیرگذار برای نجات اقلیتها در سراسر سوریه و تلاش برای تشکیل دولتی دموکراتیک نیز بود؛ خواستههایی که در شعارهای معترضان و بیانیههای منتشرشده در تجمع نمود داشت.
وخامت اوضاع معیشتی و ادامه محاصره استان سویداء
دیدبان حقوق بشر سوریه حقوق بشر بارها نسبت به وخامت شرایط زندگی در شهر سویداء و مناطق اطراف آن هشدار داده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که ساکنان این استان با بحران شدید معیشتی و نبود امکانات اولیه زندگی مواجهاند؛ بحرانی که در سایه «ادامه محاصره اعمالشده از سوی نیروهای دولت دمشق» و فروپاشی اقتصادی، زندگی مردم را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
قطع آب در اغلب مناطق بهدلیل نبود برق و سوخت
بر اساس گزارشهای دیدبان حقوق بشر، استان سویداء با قطعی گسترده آب در اغلب شهرها و روستاهای خود مواجه است. این وضعیت نتیجه مستقیم قطع برق و کمبود شدید سوخت است که باعث توقف فعالیت بیشتر پمپهای آب شده و بحران خدمات عمومی را تشدید کرده است.
