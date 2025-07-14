به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگیریهای خونین اخیر در استان سویداء سوریه، مذاکراتی میان مقامات دولتی و نمایندگان جامعه دروزی برای رسیدن به توافق آتشبس آغاز شده است. «باسم فخر» سخنگوی جنبش «رجال الکرامة» با اعلام این خبر اظهار داشت که گفتوگوهایی میان بزرگان شهر سویداء و نمایندگانی از طرف سازمان امنیت عمومی و وزارت دفاع در جریان است.
فخر یادآور شد که پیشتر توافقاتی با وزارت دفاع حاصل شده بود که بر اساس آن، مقرر شده بود یک ساختار نظامی و امنیتی از اهالی بومی سویداء تشکیل شود؛ اما به گفته وی، دولت در اجرای این توافقات تعلل کرده است.
او همچنین گروههایی را که بهزعم وی، فاقد عقیده ملی هستند، در کنار برخی عشایر بدوی، به انجام قتل، غارت و آتشزدن در برخی روستاهای دروزینشین متهم کرد و گفت که این نیروها کنترل پنج منطقه در حومه سویداء را در اختیار گرفتهاند.
در همین حال، ریاست دینی طایفه موحدون دروز در سوریه در بیانیهای خواستار توقف فوری درگیریها شد و تأکید کرد که از ابتدا خواهان آتشبس و پرهیز از خونریزی بوده است. در این بیانیه همچنین با هرگونه حضور گروههای تکفیری، غیرقانونی و مسلحانه مخالفت شده و حمایت از قانون و حاکمیت دولت رسمی سوریه مورد تأکید قرار گرفته است.
ریاست دینی طایفه موحدون دروز در سوریه همچنین اعلام کرد که با تشکیل نیروی انتظامی و اداره سویداء توسط افراد شریف و بومی منطقه موافق است. این نهاد دینی خواستار تأمین «حمایت بینالمللی فوری» به دلیل وخامت اوضاع شد و مخالفت خود را با ورود نهادهایی مانند سازمان امنیت عمومی و هیئت دولتی اعلام کرد.
براساس گزارش «دیدهبان حقوق بشر سوریه»، در درگیریهای خونین اخیر در استان سویداء سوریه تاکنون دستکم ۹۹ نفر کشته شدهاند که شامل ۶۰ تن از طایفه دروز (اکثراً جنگجو)، دو زن، دو کودک، ۱۸ نفر از عشایر بدوی، ۱۴ نیروی امنیتی و ۷ فرد مسلح ناشناس بودهاند.
