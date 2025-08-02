به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهرها و روستاهای استان سویداء سوریه شاهد تحرکات اعتراضی روزانه علیه محاصره این استان توسط حکومت جولانی هستند. مسیر ارتباطی دمشق – سویداء برای سومین هفته پیاپی مسدود مانده و در نتیجه، بحرانهای انسانی و معیشتی در استان سویداء، تشدید شده است.
روز گذشته، مردم استان سویداء روز گذشته در مرکز این استان و چندین منطقه دیگر تظاهرات کردند. معترضان این وضعیت را مجازات جمعی بیش از یک میلیون نفر نامیدند که بهدلیل بسته شدن مسیر ارتباطی با دمشق و سایر استانها، در محاصره هستند. آنها همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با تصمیم وزارت دادگستری حکومت جولانی مبنی بر تشکیل کمیته حقیقتیاب در خصوص وقایع اخیر سویداء اعلام کردند و خواستار تشکیل کمیتهای بینالمللی برای تحقیق و محاکمه عاملان نقض حقوق بشر و کشتارها شدند. این معترضان همچنین خواستار باز شدن گذرگاه انسانی به سوی اردن یا مناطق تحت کنترل اداره خودگردان شمال شرق سوریه شدند.
تشدید بحران انسانی همزمان با ادامه محاصره
در شرایطی که راه ارتباطی حیاتی سویداء به دمشق همچنان بسته مانده و گروههای مسلح محلی سویداء از دریافت کمکهای دولتی خودداری میکنند، تنها کمکهایی از صلیب سرخ جهانی و سازمانهای بینالمللی مجاز به ورود به منطقه سویداء هستند. اخیراً تیم مشترکی از صلیب سرخ جهانی و یونیسف وارد استان سویداء شده و ضمن بازدید از وضعیت بحرانی مناطق این استان، با هیئتهایی از مردم دیدار کردهاند. ساکنان خواستار ایجاد سازوکار حسابکشی تحت نظارت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایتها شدند.
یکی از منابع محلی در استان سویداء سوریه به روزنامه «الأخبار» لبنان گفت: با ادامه بسته بودن جاده دمشق و کاهش شدید موجودی غذا، دارو و سوخت، شرایط به سمت فاجعه انسانی پیش میرود. کمکهای فعلی هلال احمر سوریه، حتی یکچهارم نیازهای مردم استان سویداء را نیز تأمین نمیکند.
وی همچنین اشاره کرد که وزارت دارایی حکومت جولانی در این ماه، از پرداخت حقوق کارکنان دولتی در سویداء، خودداری کرده و دلیل آن را حضور گروههای خارج از قانون در مسیر انتقال حقوق عنوان کرده است. این منبع خواستار تشکیل کمیته تحقیق بینالمللی یا عربی برای بررسی بیطرفانه نقض حقوق مردم استان سویداء سوریه شد.
بیمارستانها تعطیل، بیماران بیدسترسی به درمان
در حوزه سلامت نیز، بحران به اوج خود رسیده است. بیمارستان اصلی استان سویداء سوریه از کار افتاده و بیماران سرطانی و مبتلایان به بیماریهای مزمن، امکان سفر به دمشق برای درمان را ندارند. از نگاه ساکنان، باز شدن گذرگاه انسانی با اردن، به ضرورتی فوری بدل شده است.
از سوی دیگر، «مثنی ابوعساف» مدیر شرکت آب استان سویداء سوریه اعلام کرد: ۹۸ حلقه چاه آب در این استان از زمان آغاز ناآرامیها از کار افتادهاند. ایستگاه پمپاژ اصلی در شهرک الثعله نیز بهدلیل سرقت و آتشسوزی تعطیل شده و نیروهای امنیتی همچنان در محل حضور دارند. بحران آب در سویداء، بسیار جدی است.
در این میان، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرد که یک میلیون دلار کمک مالی از طریق «هلال احمر کُردی» به مردم استان سویداء اختصاص داده است. این کمک برای پاسخگویی به بحران انسانی کنونی ارسال شده و کمپین جمعآوری کمکها در شرق فرات همچنان ادامه دارد.
یکی از منابع کُرد سوری در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» لبنان گفت: ما در حال سازماندهی کارزارهای حمایت مالی برای کمک به مردم سویداء هستیم و از همه سازمانها و نهادهای خیریه خواستهایم مشارکت کنند. ما همچنین تلاش میکنیم برای ارسال کاروانهای امدادی به سویداء، مجوزهای لازم را اخذ کنیم و خواستار باز شدن مسیرهای ارتباطی به این منطقه هستیم.
