به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبههای نماز جمعه این هفته با انتقاد از فضای انتخاباتی کنونی، تأکید کرد که تبلیغات نامزدها از مسیر اصلی کار نمایندگی منحرف شده و به جلوهفروشی و ظاهرگرایی گرایش یافته است.
انتقاد از سطحینگری در تبلیغات انتخاباتی
امام جمعه بغداد اظهار داشت: «هر کجا که نگاه کنید، دیوارها پوشیده از تصاویر و تبلیغات انتخاباتی است؛ این امر در موسم انتخابات طبیعی است، اما آنچه غیرطبیعی است، آن است که بیشتر این تصاویر، حقیقت نامزد یا برنامه سیاسی او را نشان نمیدهد. بسیاری تنها با عناوین آکادمیک یا جایگاه عشیرهای معرفی میشوند، در حالیکه مجلس نمایندگان نه دانشگاه است و نه مجلس اعیان، بلکه نهادی قانونگذاری است که باید از دل مردم برخیزد و درد آنان را بشناسد.»
آیتالله موسوی تأکید کرد: «بسیاری از نامزدها فاقد برنامه و چشمانداز واقعیاند. مردم عراق نیازمند کسانی هستند که بهجای تکرار شعارها، واقعاً صدای ملت باشند؛ نه افرادی که تصویر خود را در کنار تصویر رهبرشان میگذارند و از همان ابتدا تابعیت سیاسی خود را اعلام میکنند. این رفتارها شکاف بیاعتمادی میان مردم و نهادهای انتخابی را عمیقتر میکند.»
هشدار درباره تکرار اشتباهات گذشته
امام جمعه بغداد خطاب به جریانهای سیاسی و نمایندگان سابق گفت: «تجربههای شکستخورده از سال ۲۰۰۳ تاکنون باید متوقف شود. هر دوره انتخاباتی، نامهای جدیدی میآیند اما همان اشتباهات تکرار میشود. وقت آن رسیده که سیاستمداران واقعبین باشند و پیوند گمشده میان مردم و مسئولان را بازسازی کنند.»
وی با اشاره به میزان پایین مشارکت در انتخابات گذشته، افزود: «این آمار نشاندهنده کاهش اعتماد مردم به روند سیاسی کشور است. با این حال، مرجعیّت عالی نجف اشرف، شرکت در انتخابات را راه قانونی و مشروع برای اصلاح و تغییر میداند، حتی اگر گزینهها محدود باشند.»
آیتالله موسوی تأکید کرد: «بدون حضور واقعی مردم در انتخابات، هیچ جریان سیاسی نمیتواند مدعی نمایندگی ملت باشد. کسانی که بر پایه رأیهای اندک و ناچیز وارد مجلس میشوند، در واقع از پشتوانه مردمی محروماند.»
توصیه به رأیدهندگان و هشدار درباره خرید آرا
امام جمعه بغداد در پیامی به رأیدهندگان گفت: «تصمیم نهایی در دستان شماست. در طول ۲۲ سال گذشته، چهرههای مختلف را آزمودهاید. دیگر به کسانی رأی ندهید که شما را ناامید کردند یا پس از رسیدن به مجلس، وعدههای خود را فراموش کردند.»
او پدیده خرید و فروش آرا و توزیع پول در میان قبایل و اقشار محروم را «خطرناک و تحقیرکننده» دانست و از مردم خواست در برابر آن بایستند و به افراد نالایق رأی ندهند.
تأکید بر استقلال عراق و رد دخالت خارجی
آیتالله موسوی با بیان اینکه نقدهای او متوجه اشخاص خاصی نیست، افزود: «هدف من آن است که عراق را کشوری مستقل، آزاد و مبتنی بر عدالت ببینم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به اقدام اخیر رئیسجمهور آمریکا در تعیین «نماینده ویژه در امور عراق» ابراز شگفتی کرد و گفت: «این اقدام توهینی آشکار به حاکمیت ملی عراق است. آمریکا تنها در کشورهایی که میخواهد در آنها نفوذ داشته باشد، نماینده ویژه تعیین میکند. آیا چنین نمایندهای برای عربستان، مصر یا کویت منصوب کرده است؟ این تصمیم تلاشی برای بازگرداندن قیمومت سیاسی بر عراق است و باید با قاطعیت رد شود.»
امام جمعه بغداد تصریح کرد: «عراق سرزمینی مقدس است که با خون شهدا آبیاری شده است. اجازه نخواهیم داد هیچ قدرت خارجی، چه آمریکا باشد و چه ایران، ترکیه، عربستان یا هر کشور دیگر، در امور داخلی ما دخالت کند.»
حاکمیت قابل معامله نیست
آیت الله سید یاسین موسوی در پایان خاطرنشان کرد: «سیادت تقسیمپذیر نیست و استقلال خریدنی نیست. عراق باید بر پایه اراده ملی خود اداره شود، دور از شعارهای پوچ و وابستگیهای سیاسی. تنها در سایه تصمیم مستقل میتوان کشوری مقتدر و آزاد بنا کرد.»
