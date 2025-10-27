به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد ابوالغیط»، دبیرکل اتحادیه عرب، اعلام کرد، رژیم صهیونیستی از موجهای ناآرامی و بیثباتی در جوامع عربی بهرهبرداری و از انقلابها و شعارهای آنها به نفع خود سوء استفاده کرد و بی شک آنچه از سال ۲۰۱۱ رخ داد، به شدت به نفع این رژیم تمام شد.
به گزارش الاهرام، دبیرکل اتحادیه عرب گفت: بهار عربی در نهایت منجر به سقوط دولت هایی مانند لیبی و برخی دیگر کشورها شد و یکی از اهداف آن نیز، تضعیف مصر بود که در این زمینه ناکام ماند و اکنون مشاهده می کنیم که چشمانداز اقتصادی و اجتماعی کنونی با دورههای گذشته متفاوت است.
ابوالغیط همچنین با اشاره به ظهور رهبران بزرگی در قرن بیستم، مانند سعد زغلول، محمد فرید و جمال عبدالناصر، محمد انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر را به دلیل تلاشهایش در زمینههای جنگ و صلح، یکی از رهبران بزرگ قرن بیستم دانست.
وی با اشاره به تمجید و احترام هنری کسینجر، وزیر امور خارجه سابق امریکا برای انوار سادات افزود: سادات فراتر از جنبههای سیاسی، ابعاد انسانی گستردهای داشت به طوری که کسینجر معتقد بود سادات در جنگ اکتبر ۱۹۷۳، مصر را به تمامی اهدافش رساند و با دقت جزئیات طرحهای نظامی و تحرکات فرماندهان را دنبال می کرد.
