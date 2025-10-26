به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل امروز یکشنبه ادعا کرد که در دو حمله جداگانه در لبنان، یک تاجر اسلحه وابسته به حزب‌الله و نماینده محلی این حزب را هدف قرار داده و کشته است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که نیروهایش صبح امروز در منطقه بقاع لبنان عملیاتی انجام داده‌اند که طی آن علی حسین الموسوی، یکی از اعضای حزب‌الله، کشته شد.

طبق ادعای تل‌آویو، الموسوی به‌عنوان تاجر و قاچاقچی تسلیحات در حزب‌الله فعالیت داشت و در انتقال سلاح از سوریه به لبنان نقش کلیدی ایفا می‌کرد.

ارتش اسرائیل مدعی شد که وی در سال گذشته به‌طور مستقیم بر روند قاچاق سلاح برای حزب‌الله نظارت داشته است.

همچنین، در بیانیه دیگری آمده است که جنگنده‌های اسرائیلی صبح امروز به منطقه الناقوره در جنوب لبنان حمله کرده و در جریان آن «عبد محمود السید» نماینده محلی حزب‌الله در روستای البیاضه، کشته شده است.

طبق اعلام تل‌آویو، السید مسئول هماهنگی میان حزب‌الله و ساکنان منطقه در مسائل اقتصادی و نظامی بوده و در تلاش‌ها برای بازسازی توان نظامی حزب‌الله در روستا، نقش داشته است.

در ویدئویی که رسانه‌های عبری منتشر کرده‌اند، لحظه اصابت موشک به ساختمانی در بقاع دیده می‌شود که به گفته اسرائیل، محل اقامت الموسوی بوده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل از زمان اجرای توافق آتش‌بس با لبنان در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، بارها مفاد آن را نقض کرده است. بر اساس گزارش‌های لبنانی، تاکنون بیش از ۴۵۰۰ مورد نقض آتش‌بس توسط ارتش اسرائیل ثبت شده که به شهادت و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است.

در همین حال، حزب‌الله بر پایبندی کامل خود به توافق آتش‌بس تأکید کرده و اعلام کرده است که پاسخ هرگونه تجاوز، ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، فضای سیاسی لبنان نیز شاهد تنش فزاینده است.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اخیراً از ارتش خواسته تا پیش‌نویس طرحی برای جمع‌آوری سلاح از گروه‌های غیردولتی تا پایان سال جاری آماده کند.

در واکنش، حزب‌الله این تصمیم دولت را تخلفی از میثاق ملی خوانده و با اعلام اینکه چنین طرحی برای مقاومت اعتباری ندارد، حفظ توان بازدارندگی لبنان را ضرورتی راهبردی دانست.

