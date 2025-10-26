به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اسرائیلی یک دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق را در قنیطره، بازداشت کردند. این اقدام در جریان برپایی ایست‌ بازرسی توسط اسرائیلی‌ها برای تفتیش رهگذران در روستای بُریقَه در حومه میانی قنیطره صورت گرفت.

طبق اطلاعات اولیه، دانشجوی بازداشت‌شده اهل روستای مُعَلَّقه در جنوب قنیطره است، و تاکنون جزئیات بیشتری درباره‌ی دلایل بازداشت یا مکان انتقال وی منتشر نشده است.

این اقدام اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر تنش در جبهه جنوبی سوریه به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین، صبح امروز نیز نیروهای اسرائیلی بار دیگر در منطقه صیدا الحانوت در حومه درعا نفوذ کردند. این نیروها که شامل چهار خودروی نظامی بودند، یک ایست بازرسی موقت برای بازرسی رهگذران ایجاد کرده و سپس بدون درگیری از منطقه عقب‌نشینی کردند.

