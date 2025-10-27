به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت با رد قاطع هرگونه ارتباط دادن روند بازسازی کشور به فشارهای خارجی، تاکید کرد، کسانی که تلاش می کنند با طرح این بهانه ها و ادعاها که مقاومت عامل تجاوزات شرم آور دشمن است، به اصطلاح راه را بر بهانه های دشمن ببندند، سخت در اشتباهند.
به گزارش الاخبار، محمد رعد طی سخنانی در مراسم بزرگداشت شهدای شهر نبطیه تصریح کرد: دلیل واقعی تجاوزات دشمن طمع ورزی و پروژه توسعهطلبانه آن برای زیر سلطه درآوردن لبنان است. کسانی که خواستار بهانه ندادن مقاومت به دشمن هستند، یا ماهیت تجاوز را نمیدانند یا به اشتباه روی حمایت دوستان بینالمللی برای محافظت از لبنان پس از سازش و امتیاز دهی، حساب باز کردهاند.
این نماینده مجلس لبنان اظهار داشت: کلید امنیت و ثبات لبنان در تن دادن به شروط دشمن نیست، بلکه در وادار کردن آن به اجرای تعهدات و توقف عملی تجاوزات است.
وی بر لزوم تقویت همگرایی ملی برای مقابله با طمعورزیهای اسرائیل و دوری از سیاستهایی که جبهه داخلی را تضعیف میکنند، تاکید کرد و گفت: به نفع کشور است که بازسازی خانهها، امور شهروندان و هرگونه فشار خارجی به یکدیگر پیوند داده نشود.
وی بر مخالفت با هرگونه تعویق انتخابات مجلس نمایندگان لبنان به عنوان یک مطالبه و حق قانونی تاکید کرد و گفت: منفعت دشمن در به تعویق انداختن انتخابات به دلایلی است که پنهان هم نیستند.
این نماینده فراکسیون مقاومت اظهار داشت: دشمن با هدف قرار دادن و ویران کردن خانهها، بازارها و آثار و نمادهای شهری، به دنبال اشغال کشور و کاشتن بذر ناامیدی در دل افراد شرافتمند است اما در این راه هرگز موفق نخواهد شد زیرا لبنان مجهز به معادله ملت، ارتش و مقاومت است و ما همچنان کشور آزادی، کرامت و پیروزی باقی خواهیم ماند.
