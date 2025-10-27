به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ قدیمی‌ترین کتاب‌فروشی اسلامی مستقل لندن در آستانۀ تعطیلی قرار گرفت. کتاب‌فروشی «دارالتقوی» که در سال ۱۹۸۵ توسط ناشر مصری، سمیر العطار، تأسیس شد، طی دهه‌ها به مرکزی فرهنگی برای مسلمانان بریتانیا تبدیل شده بود. دانشجویان، پژوهشگران و تازه‌مسلمانان از این مکان برای مطالعه و تبادل نظر بهره می‌بردند و بسیاری آن را محیطی دوستانه برای تأمل و گفتگو می‌دانستند.

پس از درگذشت سمیر در سال ۲۰۲۲، همسرش، نورا العطار، ۶۹ ساله از شهر لیدز که تازه مسلمان هم شده، مدیریت کتاب‌فروشی را برعهده گرفت. او همراه با سه کارمند پاره‌وقت اداره آن را بر عهده دارد و می‌گوید: این کتاب‌فروشی به‌صورت خودجوش و بدون وام تأسیس شد و همه چیز از حمایت جامعه بود.

دارالتقوی به‌خاطر ارائۀ طیف وسیعی از موضوعات کتاب شناخته می‌شود؛ از کتاب‌های دینی و فرهنگی گرفته تا ادبیات کودک و ترجمه‌های قرآن. برخی از قفسه‌ها شامل کتاب‌های نایاب و چاپ‌نشده هستند و این کتاب‌فروشی میزبان جلسات کتاب‌خوانی، سخنرانی و تبادل نظر دربارۀ کتاب‌ها برای جامعه محلی بوده است.

با گذشت زمان، بازدیدکنندگان مشهوری همچون یوسف اسلام (کت استیونز)، گای اتون و شاهزاده غازی بن محمد از اردن از این کتاب‌فروشی دیدن کرده‌اند. با این حال، افزایش خریدهای اینترنتی و هزینه‌های بالای اجاره باعث شده که ادامه فعالیت دارالتقوی با چالش جدی مواجه شود.

برای ادامۀ فعالیت‌های این کتابفروشی، نورا العطار یک کمپین جمع‌آوری ۲۵ هزار پوندی راه‌اندازی کرده است. او تأکید می‌کند که ادامه کار نه‌تنها ادای دینی به همسرش، بلکه پاسداشت جامعه‌ای است که از ابتدا کتاب‌فروشی را حمایت کرده است.

رسانه‌های محلی نوشتند آینده این مرکز که تأثیر آن بر فضای دینی، مذهبی و فرهنگی لندن غیرقابل انکار است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

