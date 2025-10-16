یک مرکز اسلامی جدید در اتریش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاح مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی جدید در شهر «کلاگن‌فورت» اتریش با حضور گسترده مسلمانان و شخصیت‌هایی از داخل و خارج این کشور برگزار شد. این مرکز توسط جامعه بوسنیایی‌های مقیم اتریش ساخته شده و به‌عنوان نقطه عطفی برای زندگی دینی، فرهنگی و اجتماعی مسلمانان منطقه معرفی گردید.

مراسم افتتاح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس سخنرانان حاضر بر اهمیت این مرکز برای مسلمانان محلی تأکید کردند.

در همین راستا، «عدنان غوبیلیتش» رهبر جامعه اسلامی بوسنیایی‌ها در اتریش، این رویداد را دستاوردی ارزشمند برای مسلمانان دانست.

مرکز تازه‌تأسیس شامل مسجدی وسیع، سالن‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، رستوران و فضاهایی ویژه جوانان است و قرار است به مرکزی جامع برای فعالیت‌های گوناگون مسلمانان در این شهر بدل شود. اعضای جامعه بوسنیایی نیز از تحقق این آرزو پس از سال‌ها تلاش ابراز خرسندی کردند و آن را پلی برای ارتباط با جامعه اتریشی دانستند.

طبق گزارش‌ها، این پروژه به‌طور کامل با کمک‌های مالی و تلاش‌های داوطلبانه جامعه بوسنیایی ساخته شد و بدون بدهی به پایان رسید؛ موضوعی که به‌عنوان نمادی از اتحاد و همبستگی مسلمانان معرفی شد.

.......

پایان پیام