مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول وارد روز سوم شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان) در مصاحبه‌ای گفت: مذاکرات هیات افغانستان با جانب پاکستانی در ‏استانبول ترکیه برای سومین روز ادامه دارد.

مجاهد در گفت‌وگو با طلوع نیوز تصریح کرده است که در تنش‌های اخیر، افغانستان تنها عکس‌العمل نشان داده، در حالی‌ که اقدام اولیه از سوی پاکستان بوده است.

سخنگوی طالبان تاکید کرده است که افغانستان خواهان حل مشکلات از طریق گفت‌وگو است، اما اگر کسی به افغانستان تجاوز کند یا حریم کشور را نقض کند، ‏با عکس‌العمل مشابه مواجه خواهد شد.

برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که دو طرف روی برخی مسائل به توافق رسیده‌اند و ممکن است تا پایان امشب بیانیه‌ای صادر شود.

از طرف دیگر برخی از رسانه‌های افغانستانی از عدم توافق طرفین و بی‌نتیجه بودن این مذاکرات سخن گفته و تأکید کردند پاکستان در صدد تحمیل نظر خود به طالبان است و طالبان هم قصد ندارد خواسته‌های طرف مقابل را بی چون و چرا قبول کند.

برخی رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع دولتی این کشور گزارش داده‌اند که طالبان خواست‌های «روشن و راه‌حل محور» هیات پاکستانی را نپذیرفته و «استدلال‌های غیرمنطقی» مطرح کرده‌اند.

طبق گزارش‌ ژئونیوز پاکستان، دو مسأله کلیدی «احترام به تمامیت‌ ارضی» و «جلوگیری از فعالیت‌ مخالفان در خاک دیگری» از موضوعات کلیدی هر دو جانب است.

