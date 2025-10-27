به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در مراسم رونمایی از طرح المانسازی یادمان شهدای جنگ ۱۲ روزه که روز دوشنبه پنجم آبانماه در شیراز برگزار شد، محمدحسن اسدی، شهردار این کلانشهر، با اشاره به جایگاه والای شهدای این نبرد، آنان را از جمله فرماندهان و نخبگان علمی دانست که جان خود را در راه دفاع از آرمانهای ملت ایران فدا کردند.
اسدی با تأکید بر اهمیت حفظ یاد و خاطره این شهیدان، از پیشنهاد مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر برای احداث یک نماد شاخص در سطح شهر استقبال کرد و گفت: شهرداری شیراز از اجرای این طرح در مقیاسی گسترده و در نقطهای برجسته از شهر حمایت خواهد کرد تا نمادی پایدار از ایستادگی و مقاومت ملت ایران شکل گیرد.
وی همچنین با اشاره به برنامههای مدیریت شهری در حوزههای عمرانی، خدمات عمومی و ایجاد فضاهای اجتماعی، بر تداوم این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
شهردار شیراز ادامه داد: راه شهدا باید در مسیر تقویت روحیه ملی و انسجام اجتماعی دنبال شود و نسلهای امروز و آینده مسئولیت سنگینی در حفظ آرمانهای آنان دارند.
وی با مرور بخشی از وقایع جنگ ۱۲ روزه، از واکنش سریع و قاطع نیروهای ایرانی به حمله دشمن سخن گفت و افزود: این پاسخ، نهتنها موجب غافلگیری رژیم متجاوز شد، بلکه موجی از شادی و امید را در میان ملتهای منطقه و حتی کشورهایی چون ژاپن به همراه داشت.
