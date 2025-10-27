«شهید رابع»؛ روایتی سینمایی از زندگی یکی از پیشگامان مشروطه در فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله محمدباقر اصطهباناتی، فقیه، ریاضی‌دان، شاعر و طبیب اهل استهبان، از جمله شخصیت‌های تأثیرگذار در جریان مشروطه‌خواهی و مبارزه با استبداد در فارس بود. مستند «شهید رابع» با نگاهی داستانی، به بازخوانی زندگی این عالم برجسته و نقش‌آفرینی‌های او در دوران حکومت خاندان قوام و تحولات انقلاب مشروطه می‌پردازد.

این اثر سینمایی با هدف معرفی تلاش‌های علمای شیعه در مسیر بیداری اجتماعی و استقلال ملی، به‌طور کامل توسط هنرمندان شیرازی بازسازی شده و تلاش دارد با نگاهی هنرمندانه، ابعاد مختلف زندگی و مبارزات آیت‌الله اصطهباناتی را در بستر تاریخی آن به تصویر بکشد.

مهدی صدیقی، کارگردان این مستند، و مسعود شفیعی سروستانی، پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ، در مراسم رونمایی این اثر حضور خواهند داشت. این برنامه روز شنبه دهم آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی امین تارخ شیراز برگزار می‌شود.

مستند «شهید رابع» با حمایت سازمان سینمایی اوج، خانه مستند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، قرارگاه شهید آوینی و حوزه هنری فارس تولید شده و تلاش دارد با روایتی ویژه، یاد و نام یکی از علمای مبارز فارس را زنده نگه دارد.

