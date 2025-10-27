  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

«شهید رابع»؛ روایتی سینمایی از زندگی یکی از پیشگامان مشروطه در فارس

۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
کد مطلب: 1743400
«شهید رابع»؛ روایتی سینمایی از زندگی یکی از پیشگامان مشروطه در فارس

مراسم رونمایی از مستند داستانی «شهید رابع» با محوریت زندگی آیت‌الله محمدباقر اصطهباناتی، از چهره‌های برجسته انقلاب مشروطه و از علمای مبارز استان فارس، روز شنبه دهم آبان‌ماه در پردیس سینمایی امین تارخ شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله محمدباقر اصطهباناتی، فقیه، ریاضی‌دان، شاعر و طبیب اهل استهبان، از جمله شخصیت‌های تأثیرگذار در جریان مشروطه‌خواهی و مبارزه با استبداد در فارس بود. مستند «شهید رابع» با نگاهی داستانی، به بازخوانی زندگی این عالم برجسته و نقش‌آفرینی‌های او در دوران حکومت خاندان قوام و تحولات انقلاب مشروطه می‌پردازد.

این اثر سینمایی با هدف معرفی تلاش‌های علمای شیعه در مسیر بیداری اجتماعی و استقلال ملی، به‌طور کامل توسط هنرمندان شیرازی بازسازی شده و تلاش دارد با نگاهی هنرمندانه، ابعاد مختلف زندگی و مبارزات آیت‌الله اصطهباناتی را در بستر تاریخی آن به تصویر بکشد.

مهدی صدیقی، کارگردان این مستند، و مسعود شفیعی سروستانی، پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ، در مراسم رونمایی این اثر حضور خواهند داشت. این برنامه روز شنبه دهم آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی امین تارخ شیراز برگزار می‌شود.

مستند «شهید رابع» با حمایت سازمان سینمایی اوج، خانه مستند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، قرارگاه شهید آوینی و حوزه هنری فارس تولید شده و تلاش دارد با روایتی ویژه، یاد و نام یکی از علمای مبارز فارس را زنده نگه دارد.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha