.به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی واکاوی چرخه نوین تروریسم از منظر جنگ ترکیبی با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا، سید محمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان، و جمعی از فرماندهان، استادان و پژوهشگران راهبردی حوزه امنیت ملی برگزار شد.

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان با تشکر از حاضران و قدردانی ویژه از بنیاد هابیلیان، تأکید کرد: هدف این نشست صرفاً تحلیل یک پدیده نیست، بلکه بررسی دکترین تهاجمی دشمن است که از تروریسم به عنوان یک ابزار کارآمد و چندمنظوره برای ضربه زدن به بنیان‌های نظم و توسعه ایران استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تروریسم در معماری نوین تهدیدها، از یک کنش تاکتیکی به یک ابزار راهبردی در جنگ نیابتی تغییر ماهیت داده است. این ابزار به دشمنان اجازه می‌دهد با انکار مسئولیت، بالاترین هزینه‌های اقتصادی، انسانی و سیستمی را با کمترین مخاطره به کشور تحمیل کنند.

سپس وی به تبیین اهداف و مکانیسم این تروریسم راهبردی پرداخت و اشاره کرد:هدف اصلی، تضعیف ستون‌های اصلی نظام سیاسی از طریق دو محور است: اول، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی و شهروندان برای تضعیف اعتماد عمومی به نظام و دوم، تمرکز بر گسل‌های قومی و مذهبی برای خدشه دار کردن یکپارچگی ملی و انحراف منابع کشور از مسیر توسعه.

در ادامه، امیر پوردستان با مرور تاریخچه تروریسم علیه جمهوری اسلامی ایران از دهه ۶۰ تا ترورهای هسته‌ای و حملات گروه‌های تکفیری، تأکید کرد: تروریسم به یک مولفه پایدار در استراتژی مهار ایران تبدیل شده است.

وی با اشاره به سخنان نتانیاهو، بیان کرد: دشمن قصد دارد ایران را همواره درگیر حلقه‌ای از بحران‌ها نگه دارد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا به تمایز کلیدی بین تروریسم سنتی و تروریسم ترکیبی مدرن پرداخت و توضیح داد: تروریسم ترکیبی، عملیات فیزیکی را با جنگ سایبری، رسانه‌ای و شناختی ترکیب و هماهنگ می‌کند و از ساختارهای شبکه‌ای غیرمتمرکز و مالی‌های نوین مانند رمزارزها استفاده می‌برد. بنابراین، مقابله با آن نیازمند یک راهبرد ترکیبی و جامع است.

وی در پایان، چهار هدف مرکز مطالعات راهبردی از برگزاری چنین نشست‌هایی را برشمرد: تبادل دانش برای یافتن راهکارهای خلاقانه، فرهنگ‌سازی در مورد تهدیدهای نوین، ارائه توصیه‌های راهبردی به نهادهای تصمیم‌گیر و کوتاه کردن فاصله بین نظریه و عمل از طریق همکاری با نهادهای ارزشی مانند بنیاد هابیلیان.

هاشمی‌نژاد: ارتش، یکی از اهداف اصلی گروهک‌های تروریستی است

سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان نیز هدف از تشکیل بنیاد هابیلیان را پرکردن خلأ حضور بازماندگان حملات تروریستی و مستندسازی جنایات این گروه‌ها عنوان کرد.

وی با ارائه آمار ۲۳ هزار شهید ترور در کشور که توسط بنیاد هابیلیان در ۱۸ هزار ساعت کار تحقیقاتی ثبت شده است، بر این نکته تأکید کرد: ایران با وجود قرار گرفتن در معرض اتهامات دروغین حمایت از تروریسم، خود یکی از بزرگترین قربانیان این پدیده است.

هاشمی نژاد با اشاره به شهادت اولین سرباز ارتش تنها ۴ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران را یکی از اصلی‌ترین اهداف گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش قدرت‌های غربی و رژیم صهیونیستی در ایجاد و حمایت از تروریسم پرداخت و با استناد به اعتراف هیلاری کلینتون درباره ایجاد داعش و القاعده توسط آمریکا، این حمایت‌ها را بخشی از سیاست خارجی تعمدی این کشورها خواند.

مدیر عامل بنیاد هابیلیان با اشاره به حضور رسمی گروهک‌هایی مانند منافقین در کشورهای غربی و برگزاری میتینگ‌های گسترده با حضور مقامات عالی‌رتبه، خواستار افشای بیشتر این روابط و مستندسازی جنایات آنان شد.

وی با اشاره به آمار ۲ امیر، ۶۷۰ کادر و ۲ هزار سرباز شهید ارتش به دست تروریست‌ها، آمادگی بنیاد هابیلیان را برای همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت و مطالعات مشترک با ارتش جهت تبیین بیشتر نقش این نهاد در مبارزه با تروریسم اعلام کرد

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

