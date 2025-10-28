تبریک مدیر حوزه علمیه فارس به مشاور جدید امور روحانیت استاندار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمودی مدیر حوزه علمیه فارس در پیامی انتصاب مشاور استاندار در امور روحانیت استان فارس را تبریک گفت.
در این پیام آمده است؛
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب حجتالاسلام والمسلمین سید محسن قائمی (زید عزه)
سلام علیکم
با نهایت مسرت و افتخار، انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان مشاور محترم استاندار فارس در امور روحانیت را صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
بیتردید این انتخاب، گواهی روشن بر حسن اعتماد مسئولان و بیانگر لیاقت، درایت و شناخت عمیق جنابعالی از ارکان حوزههای علمیه، شرایط طلاب عزیز و جایگاه والای روحانیت در ساختار فرهنگی و اجتماعی استان فارس است. همچنین نشان از تشخیص دقیق و ضرورتمدار شما در تقویت پیوند میان نهاد مقدس حوزه و مجموعه استانداری دارد؛ پیوندی که بیگمان ثمرات آن در تعالی امور دینی و تقویت بنای معنوی جامعه نمایان خواهد شد.
امید آن دارم که با عنایات حضرت حق و توجهات خاصهی ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف)، این مسئولیت خطیر، منشأ خیرات و برکات فراوان برای حوزههای علمیه و جامعه روحانیت گردد.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، عزت روزافزون و سربلندیتان را در این مسیر خدمتگزاری مسئلت مینمایم.
عبدالرضا محمودی
مدیر حوزه علمیه استان فارس
