کوروش، پادشاه دادگر ایرانزمین، در تاریخ ادیان ابراهیمی جایگاه ویژهای دارد، در متون اسلامی، بهویژه در تفاسیر قرآن، برخی مفسران او را با شخصیت «ذوالقرنین» تطبیق دادهاند، فردی که مأمور به اصلاح، عدالتگستری و حمایت از مظلومان بود. این تطبیق، زمینهای فراهم میکند تا کوروش بهعنوان نماد گفتوگوی بینالادیانی در جهان اسلام معرفی شود.
کوروش و ذوالقرنین در قرآن
در سوره کهف، آیات ۸۳ تا ۹۸، خداوند از ذوالقرنین یاد میکند: إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا (ما او را در زمین قدرت دادیم و از هر چیز وسیلهای در اختیارش نهادیم)
برخی مفسران اسلامی مانند علامه طباطبایی، ابوالکلام آزاد و آیتالله ناصر مکارم شیرازی، با استناد به ویژگیهای تاریخی و اخلاقی، کوروش را مصداق ذوالقرنین دانستهاند. این دیدگاه، کوروش را در چارچوب اسلامی بهعنوان شخصیتی الهی و عدالتمحور معرفی میکند.
ویژگیهای مذهبی کوروش در نگاه اسلامی
عدالتگستری، کوروش در قرآن بهعنوان پادشاهی معرفی شده که با عدالت رفتار میکرد و از مظلومان حمایت مینمود.احترام به ادیان، منشور کوروش نشان میدهد که او به باورهای دینی اقوام مختلف احترام میگذاشت؛ امری که در اسلام نیز مورد تأکید است، همزیستی مسالمتآمیز، سیاستهای مذهبی کوروش با اصول اسلامی مانند «لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (اجباری در دین نیست) همخوانی دارد.
یکی از ظرفیتهای ایران برای معرفی کوروش در جهان اسلام تبیین قرآنی شخصیت کوروش است، با تکیه بر تفاسیر اسلامی، ایران میتواند کوروش را بهعنوان الگویی قرآنی برای گفتوگوی بینالادیانی معرفی کند، همچنین برگزاری نشستهای بینالادیانی با محوریت ذوالقرنین، نشستهایی با حضور علمای اسلام، یهودیت و مسیحیت میتواند زمینهساز همفکری و تعامل دینی باشد.
تولید آثار فرهنگی و رسانهای نیز از جمله دیگر ظرفیت های ایران برای معرفی کوروش است، ساخت مستندها، کتابها و برنامههای تلویزیونی با محوریت کوروش و ذوالقرنین میتواند نقش ایران را در دیپلماسی مذهبی تقویت کند.
کوروش با ویژگیهایی که در قرآن و تاریخ به او نسبت داده شده، میتواند نماد گفتوگوی بینالادیانی در جهان اسلام باشد. ایران، با بهرهگیری از این ظرفیت، میتواند نقش فعالی در ترویج همزیستی دینی، عدالتمحوری و تعامل فرهنگی ایفا کند.
