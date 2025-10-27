به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان خیریۀ اسلامی muslimehelfen (مسلمانان کمک می‌کنند) در آلمان امسال چهلمین سال فعالیت خود در حوزه پروژه‌های اجتماعی و آموزشی را جشن گرفت. در طول این سال‌ها، این سازمان توانسته است پروژه‌های متعددی را راه‌اندازی، توسعه و به صورت پایدار تثبیت کند؛ پروژه‌هایی که هدفشان ایجاد تغییرات بلندمدت و بهبود مستمر زندگی نیازمندان است.

یکی از نمونه‌های موفق، بیمارستان توفیق (Tawfiq) در مالیندی کنیا است که در سال ۱۹۹۲ با مشارکت این مؤسسه ساخته شد. این بیمارستان که از ابتدا با پنج پرسنل فعالیت خود را آغاز کرده بود، اکنون با بیش از ۲۳۰ پرسنل، ۸۵ تخت و خدمات شبانه‌روزی، یکی از مراکز اصلی درمانی منطقه به شمار می‌رود. حمایت مؤسسۀ muslimehelfen از این بیمارستان شامل تأمین تجهیزات پزشکی، برگزاری کمپ‌های درمانی و ایجاد بخش‌های جدید از جمله واحد دیالیز و کلینیک چشم است.

کنیا: بیمارستان توفیق

در حوزه آموزش و توانمندسازی، مرکز نابینایان در توگو نمونه‌ای بارز از تلاش موسسه برای ایجاد فرصت‌های برابر است. این مرکز که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد، به کودکان نابینا و کم‌بینا از خانواده‌های فقیر امکان دسترسی به آموزش و زندگی مستقل را می‌دهد. هم‌اکنون ۳۸ کودک و نوجوان در این مرکز مشغول تحصیل و زندگی هستند و برخی از فارغ‌التحصیلان آن در دانشگاه لومه به ادامه تحصیل مشغول‌اند.

مرکز آموزش فنی در کشور روآندا نیز نمونه دیگری از پروژه‌های موسسه است که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد. این مرکز به جوانان محروم آموزش‌های عملی در رشته‌های الکترونیک، آشپزی و خیاطی ارائه می‌دهد و فارغ‌التحصیلان پس از پایان دوره، ابزارهای لازم برای شروع حرفه خود را دریافت می‌کنند. در سال تحصیلی ۲۰۲۴/۲۰۲۵، ۱۵۰ نفر از دانش‌آموزان موفق به اتمام دوره‌های خود شدند.

روآندا: کارآموزان رشتۀ برق

در کشور بوروندی، شهر بوجومبورا، موسسه muslimehelfen مدرسه‌ای را برای کودکان یتیم و نیازمند راه‌اندازی کرده است. این مدرسه که در سال ۲۰۱۰ افتتاح شد، هم‌اکنون پذیرای ۲۴۵ دانش‌آموز از کلاس‌های اول تا نهم است و تمامی هزینه‌های تحصیل، غذا، لباس و مراقبت‌های پزشکی توسط موسسه تأمین می‌شود. دانش‌آموزان ضمن تحصیل درسی، از آموزش‌های روان‌شناختی و حمایت تغذیه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

بوروندی: آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵

موسسه muslimehelfen از ابتدای فعالیت خود تمرکز اصلی را بر کمک‌های فوری و اضطراری گذاشته بود، اما با گذشت زمان دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده و حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، توانمندسازی زنان، ایجاد اشتغال، کشاورزی و تأمین نیازهای اولیه را نیز دربرگرفته است.

در سال گذشته، این موسسه حدود ۳.۵ میلیون یورو برای پروژه‌های مختلف صرف کرده و توانسته است کمک‌های خود را به جمعیت‌های نیازمند در کشورهای مختلف برساند. هدف اصلی سازمان ایجاد فرصت‌های خودکفایی و توسعه پایدار برای جامعه هدف است تا اثرات کمک‌های انجام‌شده بلندمدت باشد.

مسئولان muslimehelfen تأکید دارند که هرگونه کمک مالی نه تنها در لحظه اثرگذار است، بلکه به عنوان صدقه جاری می‌تواند زندگی خانواده‌ها و جوامع را برای نسل‌ها بهبود بخشد. این موسسه همچنان به همکاری با شرکای محلی ادامه می‌دهد تا آموزش، درمان و امکانات زندگی بهتر را به افرادی برساند که بیشترین نیاز را دارند.

