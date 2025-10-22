  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

تخریب مشکوک بیش از ۴۰ قبر مسلمانان در آلمان؛ احتمال جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است

۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰
کد خبر: 1741539
تخریب مشکوک بیش از ۴۰ قبر مسلمانان در آلمان؛ احتمال جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است

بیش از ۴۰ قبر در یک قبرستان ویژۀ مسلمانان در شهر اسن آلمان، در اقدامی مشکوک و ناشی از انگیزه نفرت، مورد تخریب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۴۰ قبر یک قبرستان مسلمانان در شهر اسن آلمان مورد تخریب و بی‌احترامی قرار گرفت. در این حمله، سنگ قبرها واژگون و شکسته شده و گل‌ها و گیاهان موجود در محل پایمال شدند. گفته می‌شود احتمال اینکه این اقدام عمدی و جرم ناشی از نفرت باشد بسیار است.

البته مقام‌های پلیس در آخرین اظهارنظرشان آلمان اعلام کردند که هویت عاملان این حمله هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها ادامه دارد.

یک انجمن محلی در اسن ضمن ابراز شوک و تأسف شدید از این اقدام، خواستار افزایش تدابیر امنیتی و حفاظت از گورستان‌ها شد.

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha