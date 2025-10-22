تخریب مشکوک بیش از ۴۰ قبر مسلمانان در آلمان؛ احتمال جرم ناشی از نفرت در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۴۰ قبر یک قبرستان مسلمانان در شهر اسن آلمان مورد تخریب و بی‌احترامی قرار گرفت. در این حمله، سنگ قبرها واژگون و شکسته شده و گل‌ها و گیاهان موجود در محل پایمال شدند. گفته می‌شود احتمال اینکه این اقدام عمدی و جرم ناشی از نفرت باشد بسیار است.

البته مقام‌های پلیس در آخرین اظهارنظرشان آلمان اعلام کردند که هویت عاملان این حمله هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها ادامه دارد.

یک انجمن محلی در اسن ضمن ابراز شوک و تأسف شدید از این اقدام، خواستار افزایش تدابیر امنیتی و حفاظت از گورستان‌ها شد.

