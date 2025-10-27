به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «معاریو» اعلام کرد که تل‌آویو با تأسیس شعبه‌ای از شرکت نظامی «Controp Precision Technologies Ltd» در امارات موافقت کرده است. این شعبه که با نام «Controp Emirates Ltd» فعالیت خواهد کرد، در منطقه آزاد تجاری ابوظبی (ADGM) مستقر می‌شود و به‌طور کامل تحت مالکیت شرکت مادر اسرائیلی خواهد بود.

نظارت امنیتی و کنترل کامل اسرائیل

این پروژه با نظارت دقیق وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و بررسی کمیسر امنیت دفاعی اجرا شده تا از انتقال اطلاعات حساس به نهادهای خارجی جلوگیری شود. وزارت جنگ اسرائیل تأکید کرده است که مکانیسم‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌ای برای جداسازی کامل سیستم‌های اطلاعاتی دولت اسرائیل از شاخه جدید در امارات طراحی شده است.

اهداف صنعتی و اقتصادی پروژه

هدف از تأسیس این شعبه، تولید و بازاریابی سیستم‌های فتوولتائیک پیشرفته، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی در خاک امارات اعلام شده است. سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد شده که از طریق سهام و وام‌های داخلی شرکت تأمین خواهد شد. مدیریت پروژه بر عهده یک مدیرعامل اسرائیلی خواهد بود و شرکت مادر کنترل کامل را حفظ خواهد کرد.

گسترش نفوذ نظامی اسرائیل در منطقه

به گفته منابع رسمی، این اقدام بخشی از استراتژی توسعه بین‌المللی شرکت Controp در خاورمیانه است؛ منطقه‌ای که به‌ویژه امارات شاهد افزایش تقاضا برای سیستم‌های نظارتی، دریایی و دفاع هوایی است. حضور مستقیم این شرکت در منطقه، بهبود خدمات، کاهش زمان تحویل و افزایش اعتماد مشتریان محلی را به همراه خواهد داشت.

همکاری امنیتی در سایه عادی‌سازی

این اقدام در ادامه توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته و از سوی رسانه‌های عبری به عنوان «مرحله‌ای جدید در همکاری اقتصادی و امنیتی» توصیف شده است. بیانیه رسمی دولت اسرائیل نیز بر تعهد کامل شرکت به قوانین کنترل صادرات جنگی اسرائیل تأکید کرده است.

پایان پیام