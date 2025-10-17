خانواده امام موسی صدر از تصمیم آزادی پسر قذافی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده‌ امام موسی صدر در بیانیه‌ای تأکید کرد هیچ تحول تازه‌ای وجود ندارد که تصمیم اخیر برای آزادی هانیبال قذافی پسر قذافی را توجیه کند؛ فردی که از سال ۲۰۱۵ میلادی در لبنان در بازداشت به سر می‌برد.

در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر شد، خانواده‌ی امام موسی صدر بر پایبندی خود به مضمون درخواست روز گذشته و تمام بیانیه‌های پیشین تأکید کرد و افزود: مخالفت آن‌ها با آزادی قذافی به این دلیل است که هیچ تغییری در داده‌های مربوط به ادعاها رخ نداده است، به‌ویژه آن‌که او همچنان از ارائه‌ اطلاعاتی که می‌تواند به یافتن محل نگهداری امام موسی صدر و دو همراهش و آزادی آنان کمک کند، خودداری می‌کند.

خانواده امام موسی صدر تأکید کرد تصمیم آزادی هانیبال قذافی برایشان غافلگیرکننده بود، به‌ویژه در شرایطی که هیچ اقدام یا پیشرفتی در پرونده دیده نمی‌شود. این خانواده در عین حال تأکید نمود که در گذشته هیچ دخالتی در تصمیم‌های قاضی تحقیق نکرده‌ و اکنون نیز دخالت نخواهد کرد.

در بیانیه همچنین به آنچه رسانه‌ها از جلسه‌ی بازجویی قذافی منتشر کرده‌اند اشاره شد؛ او گفته بود بازداشتش در سال ۲۰۱۵ برای حفظ جانش و جلوگیری از تحویلش به مقامات لیبی بوده است. خانواده‌ امام موسی صدر این گفته را دلیلی دیگر بر بی‌اساس بودن ادعای تیم حقوقی قذافی مبنی بر بازداشت خودسرانه دانست.

در پایان بیانیه خانواده امام موسی صدر تأکید شد: بازداشت یا آزادی هانیبال قذافی هدف ما نیست، بلکه یک روند حقوقی است؛ آنچه برای ما مهم است، سرنوشت امام و دو همراه اوست. هر اطلاعاتی در این پرونده می‌تواند به آزادی عزیزان‌مان و حفظ جان آن‌ها کمک کند و هر تأخیر و وقت‌کشی به زیان ما و به سود طرف مقابل است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸