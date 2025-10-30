مخالفت با انتصاب حسین الشیخ؛ محمود عباس متهم به نقض قانون اساسی فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به فرمان جدید محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مبنی بر واگذاری احتمالی قدرت به «حسین الشیخ» در صورت خالی شدن منصب ریاست، چهار کنفرانس و نهاد مردمی فلسطینی با صدور بیانیه‌ای مشترک، این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی فلسطین و تلاش برای تحمیل اراده فردی بر ساختار سیاسی ملت فلسطین دانستند.

بیانیه با عنوان «با هم برای لغو فرمان غیرقانونی و تثبیت حق ملت در انتخاب رهبری» منتشر شده و توسط کنفرانس مردمی فلسطین ـ ۱۴ میلیون، کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج، کنفرانس ملی فلسطین، و اتحادیه فلسطینیان در آمریکای لاتین امضا شده است.

رد مشروعیت فرمان عباس؛ ملت فلسطین تنها مرجع مشروعیت است

در این بیانیه آمده است: «ملت فلسطین تنها مرجع مشروعیت است و هرگونه تصمیم درباره ساختار سیاسی یا انتقال قدرت باید بر اساس اراده عمومی، نهادهای منتخب و حفظ وحدت ملی اتخاذ شود، نه از طریق فرمان‌های فردی که خارج از اراده مردم صادر می‌شود.»

بیانیه تأکید می‌کند که فرمان عباس برای تعیین جانشین در صورت خالی شدن منصب ریاست، نقض صریح ماده ۳۷ قانون اساسی اصلاح‌شده فلسطین است. طبق این ماده، تنها رئیس منتخب شورای قانون‌گذاری یا شورای ملی، در صورت خالی شدن منصب ریاست، مجاز به تصدی موقت این مقام برای مدت حداکثر ۶۰ روز است تا انتخابات آزاد و مستقیم برگزار شود.

چهار نهاد فلسطینی هشدار دادند که فرمان عباس در واقع تلاش برای تغییر قانون اساسی از طریق تصمیم فردی است؛ اقدامی که نه در صلاحیت رئیس تشکیلات است و نه هیچ مرجع قانونی آن را تأیید می‌کند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که هرگونه تلاش برای تبدیل ساختار سیاسی فلسطین به نظام توریث قدرت یا حاکمیت فردی، محکوم به شکست است و با مقاومت مردمی مواجه خواهد شد.

زمینه‌های صدور فرمان عباس؛ انتصاب حسین الشیخ

محمود عباس اخیراً با صدور یک اعلامیه جدید، مقرر کرده که در صورت خالی شدن منصب ریاست، «حسین الشیخ» ـ معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین ـ به‌طور خودکار وظایف ریاست را برعهده گیرد. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، نهادهای مردمی و گروه‌های مقاومت مواجه شده است.

منتقدان این اقدام را گامی در راستای تثبیت حاکمیت فردی و حذف مسیر انتخاباتی می‌دانند؛ مسیری که در سال‌های اخیر با تعویق مکرر انتخابات و سرکوب مخالفان، از سوی تشکیلات خودگردان به حاشیه رانده شده است.

بیانیه چهار کنفرانس فلسطینی، نمادی از خیزش مردمی در برابر تلاش‌های ساختاری برای تحمیل اراده فردی بر ملت فلسطین است. این نهادها خواستار لغو فوری فرمان عباس، بازگشت به مسیر انتخابات آزاد، و احترام به قانون اساسی و نهادهای منتخب شدند.

در شرایطی که ملت فلسطین با اشغالگری رژیم صهیونیستی، محاصره غزه، و توطئه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، وحدت ملی و بازسازی ساختار سیاسی بر اساس اراده مردم، ضرورتی حیاتی برای تقویت محور مقاومت و مقابله با پروژه‌های سازش و سلطه‌طلبی است.

