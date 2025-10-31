شیخ نعیم قاسم: اسرائیل زندگی و بازگشت شهروندان لبنان را هدف قرار داده است

کد مطلب: 1744944

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به ترور دو مهندس، کشته‌شدن یک خانواده در منطقه بنت‌جبیل و تخریب بلدوزرها و زیرساخت‌ها در مناطق مختلف لبنان، اعلام کرد که شهروندان بار دیگر هدف حملاتی قرار گرفته‌اند که زندگی، بازگشت به روستاها و حداقل حقوق انسانی آنان را تهدید می‌کند.وی تأکید کرد که این اقدامات ضدبشری نه تنها امنیت و معیشت مردم را خرد می‌کند، بلکه ارادهٔ آن‌ها برای مقاومت در برابر اشغال و دفاع از حاکمیت ملی را تضعیف نخواهد کرد.