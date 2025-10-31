راهیابی ۱۹ گلستانی به مرحله کشوری مسابقات قرآنی «مدهامتان»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یاسر قزوهی» مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۱۹ نفر از تیم های قرآنی برتر کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان راه یافته اند.

وی افزود: ستایش سادات حجازی در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۶ سال، کوثر حسینعلی در رشته قرائت ترتیل بالای ۱۶ سال، زینب عارف در رشته قرائت ترتیل زیر ۱۶ سال، سیده ستایش موسوی در رشته ترجمه خوانی زیر ۱۶ سال، ضحی فراتی در رشته نقاشی آیات، آرزو باقری صحت اذکار در رشته نماز زیر ۱۶ سال و فاطره قربانی در رشته حفظ موضوعی قرآن عمومی از جمله افراد راه یافته به مرحله کشوری این دوره از مسابقات هستند.

قزوهی ادامه داد: بصیرا کیا در رشته حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، امیرمحمد خلج در رشته بیان تفسیر، امیر رضا فغانی در رشته قرائت تقلیدی زیر ۱۶ سال، مجید حیدری در رشته قرائت ترتیل زیر ۱۶ سال، سیدعلی موسوی در رشته ترجمه خوانی زیر ۱۶ سال، محمدرضا فغانی در رشته اذان بالای ۱۶ سال، پژمان استارمی در رشته اذان زیر ۱۶ سال، محمدجواد حسام در رشته مکبری زیر ۱۶ سال، امیرمهدی غیناقی در رشته نقاشی آیات، سیدمحمد مهدی حجازی در رشته صحت اذکار نماز زیر ۱۶ سال، امیرحسین علیزاده در رشته حفظ موضوعی قرآن عمومی و محمد مهدی آهنگری در رشته دعاخوانی به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان راه یافته اند.

مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان از (۲۰ تا ۲۳ آبان) با حضور تیم های قرآنی کانون های فرهنگی هنری مساجد به میزبانی استان همدان برگزار می شود.

هفدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مدهامتان در رشته های قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن کریم، حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن، اذان، صحت اذکار نماز، ترجمه خوانی، دعاخوانی، مکبری، مربی قرآنی کودکان، قصه گویی قرآنی، بیان تفسیر، نقاشی آیات و کتابت قرآن برگزار شده است.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴