به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که یک سرباز اسرائیلی در جریان درگیریهای روز سهشنبه در جنوب نوار غزه کشته شده است.
این حادثه در حالی رخ داد که اسرائیل حماس را به نقض توافق آتشبس متهم کرد و حملاتی را به غزه انجام داد.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، مبارزان حماس در منطقه رفح یک موشک ضد زره به سمت نیروهای ارتش اسرائیل شلیک کردند و ارتش نیز با آتش توپخانه پاسخ داد.
رادیو ارتش اسرائیل نیز گزارش داد که گروهی از نیروهای حماس به سمت یک واحد اسرائیلی در رفح تیراندازی کردند.
در پی این تحولات، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که پس از مشورتهای امنیتی، دستور اجرای حملات شدید و فوری در سراسر نوار غزه صادر شده است.
جنبش حماس در بیانیهای مسئولیت درگیریها را رد کرد و حملات اسرائیل را نقض آشکار توافق آتشبس دانست.
حماس این حملات را ادامه نقضهای مکرر در روزهای اخیر دانست که شامل شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان و ادامه بسته بودن گذرگاه رفح بوده است.
این جنبش از میانجیگران توافق آتشبس خواست تا برای مهار تجاوزات اسرائیل و پایبندی به مفاد توافق اقدام فوری انجام دهند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما