به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دو سال از آغاز جنگ و نزدیک به یک سال از آتش‌بس با حزب‌الله، روند بازسازی شمال اسرائیل کاملاً در حالت رکود قرار دارد؛ در حالی‌ که اتهامات فزاینده‌ای از ناتوانی سیاسی و اداری متوجه دولت اسرائیل است. در حالی‌ که دولت اسرائیل می‌کوشد با تبلیغ طرح‌های جدید توسعه، تصویری مثبت ارائه دهد، واقعیت‌ها از بوروکراسی خفه‌کننده و سردرگمی در مدیریت منابع عمومی حکایت دارد.

براساس گزارش شبکه الجزیره در اقدامی که به‌عنوان اعتراف رسمی به شکست توصیف شده، طبق گزارشی تند و تیز که روزنامه‌ی عبری‌زبان «کالکالیست» منتشر کرده است، دولت اسرائیل ناتوانی خود در مدیریت پرونده‌ی بازسازی را پذیرفت و تصمیم گرفت مسئولیت کامل این پروژه را به «اداره‌ی تِکوما» — نهادی دولتی در اسرائیل که مسئول مدیریت و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در اطراف نوار غزه است — واگذار کند.

این تصمیم پس از ماه‌ها اختلاف داخلی و تأخیرهای پیاپی اتخاذ شد؛ وضعیتی که به گفته‌ی روزنامه باعث شده شمال اسرائیل، گروگان تعلل‌های سیاسی شود.

بوروکراسی متراکم و تأمین مالی مبهم

با گذشت دو سال از آغاز جنگ و نزدیک به یک سال از آتش‌بس با حزب‌الله، پروژه‌های بازسازی در شمال اراضی اشغالی هنوز درجا می‌زنند.

روزنامه «کالکالیست» گزارش داد که «زئِئِو اِلکین» وزیر مسئول امور شمال اسرائیل، اعلام کرده اداره‌ی کوچک فعال در آن منطقه در اداره‌ی «تِکوما» در جنوب اراضی اشغالی، ادغام خواهد شد.

به گفته‌ی این گزارش، دولت اسرائیل مبلغ ۱۲ میلیارد شِکِل (حدود ۳.۷ میلیارد دلار) برای بازسازی شمال اراضی اشغالی اختصاص داده، افزون بر ۱۷.۵ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۴ میلیارد دلار) که برای طرح غزه در نظر گرفته شده است.

اما روزنامه تأکید کرد که این تصمیم در پی شکست نظام‌مند دولت اتخاذ شده، زیرا هیچ برنامه‌ی اجرایی یا بودجه‌ی تفصیلی تصویب نشده است. «کالکالیست» هشدار داد که بوروکراسی موجود اجرای پروژه‌ها را برای چند ماه دیگر دست‌کم به تأخیر خواهد انداخت.

همچنین تخمین زده می‌شود روند بازسازی تا پایان سال ۲۰۲۹ یعنی یک سال پس از پایان مهلت اصلی فعالیت اداره‌ی بازسازی، ادامه یابد.

شکاف‌های سیاسی و اتهام‌های متقابل

به نوشته‌ی «کالکالیست»، دولت اسرائیل پیش‌تر وعده داده بود که اداره‌ای مستقل برای شمال اراضی اشغالی با ۱۰۰ کارمند ایجاد کند، اما وزارت دارایی رژیم صهیونیستی با این طرح مخالفت کرد و گفت باید برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری اداری، این اداره در «تِکوما» ادغام شود. در نتیجه، اداره‌ی جدید تنها ۷۰ کارمند خواهد داشت.

ریاست این اداره را اویعاد فریدمن بر عهده خواهد داشت؛ او اعلام کرده که آماده است دوره‌ی خدمت خود را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کند، در حالی که قرار بود در پایان ۲۰۲۸ بازنشسته شود.

روزنامه نوشت اختلافات سیاسی از همان آغاز، پروژه را مختل کرده است؛ وزیران درباره‌ی انتخاب مدیر با یکدیگر درگیر بودند و میان نظامیان سابق و سیاستمداران وفادار به نتانیاهو جابه‌جایی‌هایی صورت گرفت، تا اینکه در فوریه گذشته، عیناو پرتس بدون هیچ برنامه‌ی واقعی یا بودجه‌ی عملیاتی منصوب شد.

«کالکالیست» این تصمیم را نشانه‌ای آشکار از ناتوانی دولت اسرائیل در مدیریت حتی بدیهی‌ترین وظایف خود دانست و افزود که از ابتدا نیز ایجاد اداره‌ی بازسازی شمال اسرائیل، ناقص و ضعیف بوده است.

تِکوما؛ میان موفقیت در جنوب و ناتوانی در شمال

روزنامه نوشت «تِکوما» در جنوب موفق بود زیرا از درگیری‌های سیاسی دور نگه داشته شد و سمت‌های مدیریتی آن به افرادی شایسته از دولت‌های پیشین، نه افراد حزبی، سپرده شد.

این اداره از زمان تأسیس خود ۸ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۴۶ میلیارد دلار) هزینه کرده و ۴۵ درصد از این مبلغ را برای بازسازی زیرساخت‌ها و خانه‌های ویران‌شده و ۴ میلیارد شِکِل دیگر را برای پروژه‌های توسعه‌ای و صنعتی اختصاص داده است.

اما در شمال، تصویر بسیار تاریک‌تر است؛ تاکنون هیچ برنامه‌ی اجرایی واقعی آغاز نشده و طبق گزارش، روند اداری دست‌کم نیم‌سال دیگر طول خواهد کشید و احتمالاً در صورت تأخیر در تصویب بودجه‌ی ۲۰۲۶، این مدت بیشتر خواهد بود.

به گفته‌ی روزنامه کالکالیست، دولت اسرائیل در حال تزلزل است، انتخابات در افق دیده می‌شود، و هیچ‌کس جرأت ندارد بدون محاسبات سیاسی تصمیم مالی بزرگی بگیرد.

نگرانی از فروپاشی مالی عمومی

«کالکالیست» هشدار داد که هرگونه تأخیر در تصویب بودجه اسرائیل منجر به اجرای بودجه‌ی خودکار بر اساس ارقام سال ۲۰۲۵ خواهد شد، که عملاً به فلج شدن تأمین مالی بازسازی می‌انجامد.

روزنامه به نقل از فریدمن نوشت که ما نمی‌خواهیم حتی یک شِکِل به وزارت دارایی اسرائیل بازگردانیم.

او تأکید کرد که انتقال بودجه‌ها به شوراهای محلی بخش اساسی فرآیند بهبود و بازسازی است.

به باور روزنامه، این موضع بازتاب‌دهنده‌ی بحران فزاینده‌ی بی‌اعتمادی میان نهادهای دولتی اسرائیل است؛ جایی که «تِکوما» اکنون به آیینه‌ی ناتوانی خود دولت تبدیل شده است — نهادی که تنها زمانی با موفقیت نسبی عمل می‌کند که از مداخله‌ی سیاسی در امان باشد.

