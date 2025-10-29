پیمان زیرزمینی عربستان و اسرائیل/ طرح نتانیاهو برای تسلط به انرژی منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته جاری وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از طرح «کریدور انرژی عربستان-اسرائیل» رونمایی کرد که قرار است، نفت عربستان را از مسیر زمینی به بندر حیفا منتقل کند.

به گفته الی کوهن، کریدور جدید باعث دور زدن ایران و مصر خواهد شد و اسرائیل را به هاب انرژی منطقه و محل اتصال غرب آسیا و اروپا تبدیل می‌کند.

طبق برنامه اسرائیل، خط لوله نفت زمینی به طول حدود ۷۰۰ کیلومتر از عربستان به ایلات کشیده خواهد شد و از آنجا از طریق خط لوله موجود به بندر عسقلان یا حیفا منتقل می‌شود تا نفت به اروپا صادر شود.

به نظر می‌رسد، احداث این کریدور انرژی، مقدمه‌ای بر تسلط امنیتی اسرائیل بر منابع نفت و گاز خاورمیانه باشد و البته زمینه‌ای برای پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم فراهم خواهد کرد.

