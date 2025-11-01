به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف و امام جمعه بغداد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در پایتخت، نسبت به تکرار نفوذ پول‌های خارجی در روند سیاسی عراق هشدار داد و از مردم خواست نمایندگانی را برگزینند که «دین، وطن و کرامت خود را به فروش نمی‌گذارند». وی همچنین با تأکید بر پیوند سرنوشت عراق با امت اسلامی، دفاع از فلسطین را بخشی جدایی‌ناپذیر از عزت و استقلال امت دانست.

هشدار درباره خرید تصمیم سیاسی با پول خارجی

امام جمعه بغداد در بخشی از سخنان خود گفت: «پول میان کرسی‌ها می چرخد و رأی‌ها با میلیون‌ها دلار خرید و فروش می‌شود.» او تأکید کرد که این پدیده به یک مورد خاص محدود نمی‌شود، بلکه «در هر دوره انتخاباتی، تقریباً با همان شیوه تکرار می‌شود».

آیت‌الله موسوی افزود: «بعضی از منابع تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی از بیرون کشور تأمین می‌شود و این امر، جایگاه عراق را تضعیف و تصمیم ملی را از درون از بین می برد.»

مسئولیت اخلاقی و دینی رأی‌دهندگان

وی با ردّ ناامیدی از فرایند سیاسی، از مردم خواست مسئولیت خود را در برابر خداوند و ملت ادا کنند وی تصریح کرد: «شما باید به کسانی رأی دهید که دین و وطن و کرامتشان را نمی‌فروشند.» او با اشاره به پرونده توافقنامه خور عبدالله، هشدار داد: «فروختن زمین و مرزهای عراق، خیانت به ملت است. کسانی که از چنین توافق‌هایی دفاع می‌کنند، باید در پیشگاه وجدان و تاریخ پاسخگو باشند.»

فلسطین، بخشی از هویت و کرامت امت

آیت‌الله موسوی در ادامه خطبه، به تحولات فلسطین و جنگ غزه پرداخت و در پاسخ به کسانی که می‌گویند «قضیه فلسطین به ما ارتباطی ندارد»، تصریح کرد: «جدا کردن منافع عراق از منافع امت، فریبی است که دشمنان منطقه تبلیغ می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند ما را بین دو گزینه دروغین، یعنی "یا عراق یا فلسطین"، سردرگم سازند.»

وی افزود: «آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌کوشند نقشه جدیدی برای منطقه ترسیم کنند تا اسرائیل را به پلیس خاورمیانه تبدیل کنند؛ این طرح در نهایت به زیان همه ملت‌های منطقه است.»

انتقاد از وعده‌های دروغین غرب و ردّ عادی‌سازی روابط

امام جمعه بغداد با اشاره به مواضع قدرت‌های جهانی گفت: «ادعاهای آنان درباره توقف جنگ و ارسال کمک‌های کافی به غزه، جز فریب چیزی نیست؛ حملات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و حتی لبنان نیز از تجاوز در امان نمانده است.»

او با ابراز تأسف از عقب‌نشینی برخی دولت‌های عربی در برابر فشارهای غرب، پدیده عادی‌سازی روابط با اسرائیل را «ننگی تاریخی» توصیف کرد و تأکید نمود: «مرجعیت ما با صراحت اعلام کرده است که هیچ‌گونه سازشی با رژیم صهیونیستی را نمی‌پذیرد، و ملت عراق نیز هرگز تن به این ذلت نخواهد داد.»

وحدت نیروهای مقاومت و هوشیاری در برابر طرح‌های تجزیه

آیت‌الله موسوی در پایان، بر ضرورت وحدت صفوف میان ملت‌های منطقه و گروه‌های مقاومت تأکید کرد و گفت: «پروژه‌هایی در جریان است که هدفشان تقسیم منطقه و تضعیف امت اسلامی است. این همان نقشه‌ای است که در قالب توافق‌های استعماری قرن گذشته نیز دنبال شد.»

او هشدار داد: «هشیار باشید؛ استقلال و عزت ملت‌ها با پول، وعده یا معامله به دست نمی‌آید، بلکه با ایمان، مقاومت و تصمیم مستقل حفظ می‌شود.»

