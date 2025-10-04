به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از استاتید برجسته حوزه علمیه نجف، در خطبههای نماز جمعه دیروز در بغداد، بر ضرورت حضور مردم در انتخابات پیش رو تأکید کرد و آن را در شرایط حساس کنونی عراق و منطقه، «ضرورتی انکارناپذیر» دانست.
وی با یادآوری موضع مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی، تصریح کرد: مرجعیت از مدتها پیش از طریق دفتر خود اعلام کرده است که مشارکت در انتخابات امری ضروری است؛ این مسئله نه امری سلیقهای یا اختیاری، بلکه مسئولیتی است که بر دوش هر شهروند قرار دارد. او هشدار داد که توطئهای در جریان است تا کشور را به سقوط و آشوب بکشاند؛ توطئهای که آمریکا و اسرائیل آن را در چارچوب پروژه اسرائیل بزرگ دنبال میکنند.
آیتالله موسوی در واکنش به ادعاهایی مبنی بر تحریم انتخابات از سوی آیتالله سیستانی، گفت: این سخنان کذب محض و افتراست». او تأکید کرد: «درِ دفتر مرجعیت عالی در نجف به روی همگان باز است و هر کس میتواند به طور مستقیم صحت این ادعاها را بررسی کند. وی با بیان اینکه من در سخنانم مستقل هستم اما از تکلیف شرعی و خط مرجعیت پیروی میکنم»، افزود: «هیچ سخنی را به آیتالله سیستانی نسبت نمیدهم مگر آنکه خود ایشان بیان کرده باشند.
امام جمعه بغداد خاطرنشان کرد که مرجعیت دینی هیچگاه از مردم نخواسته است به شخص یا جریان خاصی رأی بدهند، بلکه تشخیص و انتخاب نهایی بر عهده رأیدهندگان است و باید بر اساس معیارهای شایستگی و پاکدستی انجام شود. او در عین حال به «بحران سطح نامزدها» اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از کسانی که پیش از ورود به مسئولیت افراد شایستهای بودند، پس از دستیابی به قدرت تغییر کردند و زهد را با کاخنشینی و محافظان شخصی، عوض نمودند.
وی در بخش دیگری از خطبهها، با گرامیداشت یاد و خاطره حجت الاسلام شهید سید هاشم صفیالدین، او را شهیدی عابد، زاهد، با تقوا و شجاع توصیف کرد و افزود: سخن گفتن از فضایل او نه بر پایه نقل دیگران، بلکه بر اساس معاشرت مستقیم است». آیتالله موسوی تأکید کرد که «همزمانی شهادت او با مرحله حساسی پس از شهادت سید حسن، باعث شد آنگونه که شایسته است به شخصیت بزرگ او پرداخته نشود.
در عرصه بینالمللی، آیتالله موسوی نسبت به طرحهایی خطرناک علیه عراق و کل منطقه، از جمله ایران، عربستان، مصر، کویت، لبنان و حتی قطر هشدار داد و گفت: برخی به دنبال ضربه زدن به عراق و ایران و تغییر نظام در تهران به نظامی سکولار و ضد دین هستند؛ همچنین میکوشند الحشد الشعبی و شخصیتهای دینی، در رأس آنها آیتالله سیستانی را هدف قرار دهند.
او همچنین به «خطر پروژه سلفی گری مدخلی» اشاره کرد که در برخی مساجد در حال گسترش است و توضیح داد: این جریان، اطاعت مطلق از حاکمی را ترویج میکند که آمریکا تعیین میکند و مرجعیت و علمای دین ـ چه شیعه و چه سنی ـ را نفی مینماید. وی این پروژه را ادامه تلاشها برای بازگرداندن عراق و منطقه به دوران پیش از سقوط رژیم سابق و زدودن هویت دینی و شعائر حسینی دانست.
آیتالله موسوی در پایان خطبه، بر «لزوم حفظ امید و پرهیز از یأس» تأکید کرد و با تلاوت آیه شریفه «وَلا تَیأَسوا مِن رَوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیأَسُ مِن رَوحِ اللَّهِ إِلَّا القَومُ الکافِرون» یادآور شد: مردم عراق باید با همبستگی و انتخابی آگاهانه در انتخابات پیش رو، از کشور در برابر طرحهایی که وحدت و هویت آن را نشانه گرفتهاند، پاسداری کنند.
