جعفری مسیر موفقیت خود را از کوچه‌های خاکی دشت‌برچی در غرب کابل آغاز کرد؛ منطقه‌ای که ساکنان هزاره و شیعه آن دهه‌هاست با تبعیض، بی‌عدالتی و حملات مرگبار گروه‌های تروریستی مواجه‌اند.

وی که پیش از رسیدن به سطح ملی، هدایت تیمی محلی در دشت‌برچی را بر عهده داشت، سه ماه قبل سرمربی تیم فوتسال «اتحاد» هرات شد؛ تیمی متشکل از نوجوانان علاقه‌مند به فوتسال که برای رقابت در چهارمین فصل لیگ برتر افغانستان تشکیل شده بود.

این تیم تحت هدایت جعفری، در این مسابقات خوب درخشید و به مقام نایب‌قهرمانی فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان دست یافت و وی به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب شد.

این موفقیت، راه او را به سطح ملی گشود و موانع تبعیض و تعصب در فدراسیون فوتبال افغانستان را یکی پس از دیگری فرو ریخت.

۱۸ مرداد سال جاری، جعفری با امضای قراردادی با کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان، هدایت تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال این کشور را بر عهده گرفت.

این مربی شیعه بلافاصله تمرینات را برای آمادگی بازی‌های آسیایی آغاز کرد و درمصاحبه‌ای که با رسانه‌های افغانستان داشت، از وجود استعدادهای نوجوان در این کشور و تلاش برای رقابت جدی در این بازی‌ها سخن گفت.

وی در همان مصاحبه تصریح کرد برای آمادگی بیشتر بازیکنان و کسب تجربه برای آنان در صدد اجرای یک اردوی تمرینی چند روزه در جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا ایران فوتسالی قوی و مطرح در سطح آسیایی و جهانی دارد.

جعفری وعده داد با بررسی دقیق توان و تکنیک بازیکنان در این اردو، انتخاب نهایی خود از ۱۴ بازیکن تیم ملی فوتسال نوجوانان را اعلام خواهد کرد.

این اردو نقش کلیدی در هماهنگی تیم و درک تاکتیک‌های مربی توسط بازیکنان داشت و نتایج آن در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آشکار شد. شاگردان جعفری در این بازی‌ها بدون هیچ شکستی، ۳۲ گل زدند و تنها ۵ گل دریافت کردند؛ کارنامه‌ای درخشان که یکی از برجسته‌ترین افتخارات ورزشی افغانستان توسط این مربی جوان شیعه به شمار می‌رود.

