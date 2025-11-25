  1. صفحه اصلی
درگیری مجدد اسلام‌آباد و طالبان / ۱۰ کشته در حمله هوایی پاکستان به استان خوست افغانستان

۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰
در پی حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به چند استان افغانستان، سخنگوی طالبان از کشته شدن ۱۰ غیرنظامی در استان خوست خبر داد. مقامات و چهره‌های سیاسی افغانستان این اقدام اسلام‌آباد را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع رسانه‌ای افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در حمله هوایی نیروهای پاکستانی به شهرستان گربز ولایت خوست، دست‌کم ۱۰ تن از غیرنظامیان به شهادت رسیدند که ۹ تن آنها کودک بوده‌اند.

مجاهد در بیان جزئیات این رویداد نوشت که این حمله نیمه‌شب گذشته در منطقه «مغلگی» و بر خانه یکی از شهروندان به‌نام ولایت‌خان ولد قاضی‌میر انجام شده است.

وی افزود که به‌جز خوست، در استان‌های کنر و پکتیکا نیز حملات هوایی صورت گرفته که طی آن چهار غیرنظامی زخمی و دو منزل مسکونی تخریب شده است.

واکنش‌ها

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان این حملات را محکوم و تأکید کرد که «کشتن غیرنظامیان و خطرآفرینی برای یک جنگ گسترده‌تر، پاسخ مشکلات میان افغانستان و پاکستان نیست» و «دیپلماسی صبورانه و واقع‌بینانه» تنها راه مناسب برای حل اختلافات دو کشور است.

همچنین ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان، این حملات را «نقض آشکار حریم هوایی افغانستان» دانست و آن را «بزدلانه و فسادآلود» توصیف کرد. وی گفت: «مقامات پاکستانی با چنین اقداماتی نشان داده‌اند تمایلی به صلح ندارند و خود نیز در تأمین امنیت داخلی‌شان ناکام مانده‌اند.»

اسامی کشته‌ها و مجروحان:

  • محی‌الدین، فرزند نور اسلم — ۱۶ ماهه

  • حزب‌الله، فرزند نور اسلم — ۳ ساله

  • شمس‌الله، فرزند نور اسلم — ۵ ساله

  • اسدالله، فرزند نور اسلم — ۷ ساله

  • دادالله، فرزند نور اسلم — ۱۳ ساله

  • پلوشه، دختر نور اسلم — ۱۱ ساله

  • عایشه، دختر نور اسلم — ۹ ساله

  • آسیه، دختر سمیع‌الله — ۳ ساله

  • عالیه، دختر سمیع‌الله — ۱ ماهه

  • رازیه، دختر جنت‌خیل — ۳۵ ساله

مجروحان:

  • سیلابه، دختر سردار — ۲۲ ساله

  • مسکه، دختر سمیع‌الله — ۲ ساله

  • سمیع‌الله، فرزند شریعت‌خان — ۲۳ ساله

