به گزارش منابع رسانهای افغانستان، ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در حمله هوایی نیروهای پاکستانی به شهرستان گربز ولایت خوست، دستکم ۱۰ تن از غیرنظامیان به شهادت رسیدند که ۹ تن آنها کودک بودهاند.
مجاهد در بیان جزئیات این رویداد نوشت که این حمله نیمهشب گذشته در منطقه «مغلگی» و بر خانه یکی از شهروندان بهنام ولایتخان ولد قاضیمیر انجام شده است.
وی افزود که بهجز خوست، در استانهای کنر و پکتیکا نیز حملات هوایی صورت گرفته که طی آن چهار غیرنظامی زخمی و دو منزل مسکونی تخریب شده است.
واکنشها
زلمی خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان این حملات را محکوم و تأکید کرد که «کشتن غیرنظامیان و خطرآفرینی برای یک جنگ گستردهتر، پاسخ مشکلات میان افغانستان و پاکستان نیست» و «دیپلماسی صبورانه و واقعبینانه» تنها راه مناسب برای حل اختلافات دو کشور است.
همچنین ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان، این حملات را «نقض آشکار حریم هوایی افغانستان» دانست و آن را «بزدلانه و فسادآلود» توصیف کرد. وی گفت: «مقامات پاکستانی با چنین اقداماتی نشان دادهاند تمایلی به صلح ندارند و خود نیز در تأمین امنیت داخلیشان ناکام ماندهاند.»
اسامی کشتهها و مجروحان:
محیالدین، فرزند نور اسلم — ۱۶ ماهه
حزبالله، فرزند نور اسلم — ۳ ساله
شمسالله، فرزند نور اسلم — ۵ ساله
اسدالله، فرزند نور اسلم — ۷ ساله
دادالله، فرزند نور اسلم — ۱۳ ساله
پلوشه، دختر نور اسلم — ۱۱ ساله
عایشه، دختر نور اسلم — ۹ ساله
آسیه، دختر سمیعالله — ۳ ساله
عالیه، دختر سمیعالله — ۱ ماهه
رازیه، دختر جنتخیل — ۳۵ ساله
مجروحان:
سیلابه، دختر سردار — ۲۲ ساله
مسکه، دختر سمیعالله — ۲ ساله
سمیعالله، فرزند شریعتخان — ۲۳ ساله
