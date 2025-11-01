به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله نشست‌های تحلیل، بررسی و ایده‌پردازی تولید اثر سینمایی بر مبنای اندیشه اسلامی با محوریت فیلم‌های آخرالزمانی به همت معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

دکتر سید شهاب لاجوردی رئیس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از برگزاری این سلسله نشست‌ها با نام «سینما اندیشه ۳» خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی این برنامه ترویج تحلیل‌های هنری، اجتماعی و فرهنگی با رویکرد اندیشه‌محور در بین طلاب، دانشجویان و دوستداران سینماست و این جلسات با رویکردی تحلیلی به فیلم‌هایی که جهان‌های جدیدی می‌سازند، بستری برای تبادل افکار و نگرش‌ها میان این جامعه‌ی متنوع فراهم می‌کنند.

لاجوردی تصریح کرد: چنین فضایی، امکان پرورش تفکر نقادانه و درک عمیق‌تر از آثار هنری و فرهنگی را فراهم می‌سازد و علاوه بر واکاوی محتوا و پیام فیلم‌ها، به تحلیل جنبه‌های ساختاری و فنی آن‌ها نیز توجه ویژه‌ای دارد. این نشست‌ها با حضور اساتید برجسته‌ی حوزه فیلم و سینما از جمله سعید نجاتی، حسین نمازی، فرهاد توحیدی، دکتر رامتین شهبازی، دکتر احمد الستی و اساتید برجسته‌ی حوزه اندیشه از جمله دکتر مسعود معینی‌پور، دکتر محمدعلی رنجبر، دکتر محسن الویری، دکتر مجید شاه حسینی، دکتر علی عباسی، دکتر اسماعیل بنی‌اردلان و..... برگزار خواهد شد.

وی افزود: واکاوی دقیق فیلم‌ها از زوایای گوناگون، این فرصت را به شرکت‌کنندگان می‌دهد تا با ابعاد مختلف هنر سینما و تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی آن آشنا شده و رشد فرهنگی و فکری خود را شتاب بخشند. علاوه بر این، گفت‌وگوهای آزاد و تبادل آرا میان حاضران در این جلسات، زمینه‌ساز تفاهم و هم‌افزایی بین دانش و تجربه‌های گوناگون می‌شود و این گونه تعاملات می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه‌تر با درکی همه‌جانبه‌نگر از مسائل پیچیده فرهنگی و اجتماعی بینجامد.

لاجوردی همچنین تاکید کرد: این نشست‌ها پلی ارتباطی بین کارشناسان، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به عرصه سینما و دیگر هنرها ایجاد می‌کند و حضور استادان و تحلیلگران نام‌آشنا در این برنامه، امکان بهره‌مندی شرکت‌کنندگان از دانش تخصصی آنان و کسب دیدگاه‌های نو و متنوع را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، سینما به عنوان ابزاری توانمند که انتقال اندیشه را ممکن می‌سازد، به استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی می‌آموزد که چگونه مفاهیم را به زبان سینما بیان کنند و این تلاش فکری، انتقال مفاهیم دینی را در جامعه گسترش می‌دهد.

رئیس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی درپایان یادآور شد: در مجموع، این نشست‌ها با ایجاد فضایی مناسب برای اندیشیدن، نقد کردن و گفت‌وگو، نه تنها مهارت‌های تحلیلی و انتقادی شرکت‌کنندگان را تقویت می‌کنند، بلکه بسترساز پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و فردی در جامعه‌ی هدف خواهند بود.

متقاضیان برای ثبت‌نام در این دوره که همراه با اعطای گواهینامه معتبر است، تا پنج شنبه مورخه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند به نشانی اینترنتی Lms.eshragh.ir مراجعه کنند.

