ابراز نگرانی مسلمانان فنلاند در پی پیشنهاد ممنوعیت پوشش صورت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلافی متشکل از ۴۰ سازمان مسلمان در فنلاند، به بحثهای سیاسی اخیر درباره ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی از جمله مدارس اعتراض کردند.
براساس گزارش خبرگزاری محلی Yle، بحث ممنوعیت برقع و پوشش صورت، ماه گذشته مطرح شد، جایی که وزیر تأمین اجتماعی از حزب ائتلاف ملی فنلاند در شبکههای اجتماعی نوشت که برقع و نقاب برای کلاسهای فنلاند مناسب نیستند. همچنین در سال ۲۰۲۳ هم ۱۵ قانونگذار فنلاندی پیشنهاد ممنوعیت سراسری پوشش صورت را مطرح کرده بودند.
ماری رانتانن، وزیر کشور فنلاند و از اعضای حزب فنلاندیها، چند روز پیش تأیید کرد که دولت این کشور در حال بررسی این است که آیا چنین محدودیتهایی میتوانند در دوره کنونی پارلمان اعمال شوند یا خیر.
با این حال، احزاب مختلف فنلان همچنان در این مورد اختلاف دارند. آندرس آدلرکروتز، وزیر آموزش از حزب مردم سوئد، گفت که از این ممنوعیت حمایت نمیکند و اظهار داشت که در مدارس فنلاند کسی برقع و نقاب صورت نمیپوشد و وزارتخانه او هیچ گزارشی مبنی بر استفاده کودکان از آن دریافت نکرده است.
در بیانیه مشترک سازمانهای مسلمان فنلاند، این بحث به عنوان پوپولیسم، تلاشی برای جلب آراء راستگرایان افراطی با ایجاد یک مشکل مصنوعی از پدیدهای غیرواقعی توصیف شد.
آنها تأکید کردند که نقاب و برقع به ندرت در فنلاند پوشیده میشوند و اکثر زنان مسلمان حجاب سر را انتخاب میکنند که صورت را باز میگذارد.
گروههای مسلمان فنلاند همچنین با تأکید بر اینکه این واقعیت آماری که بهندرت نقاب و برقع در فنلاند زده میشود، کل بحث ممنوعیت را بیهوده و پوچ میکند، اظهار داشتند چنین اقداماتی حقوق بنیادین را نقض کرده و خطر تبعیض را افزایش میدهد.
