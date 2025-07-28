اغلب احزاب فنلاندی حامی به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب سوسیال دموکرات فنلاند از ماه مه موضع خود را در قبال وضعیت فلسطین سختتر کرده و «تیتی توپوراینن» رئیس گروه پارلمانی این حزب، گفت: «اگر فنلاند تا زمان رسمیشدن تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست سپتامبر سازمان ملل در پاییز سال جاری میلادی، این کار را نکند، بیتردید در سمت اشتباه تاریخ قرار خواهد گرفت.»
به نقل از خبرگزاری آناتولی، حزب ائتلاف ملی و حزب سوئدیهای فنلاند نیز از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین حمایت کردهاند اما ترجیح میدهند که زمان بندی این مساله آهستهتر باشد.
رئیس پارلمانی حزب ائتلاف ملی فنلاند نیز گفت: «این به رسمیت شناخته شدن باید در زمانی انجام شود که به بهترین نحو برای ارتقای ثبات، صلح و امنیت در منطقه و به عنوان بخشی از یک چارچوب گستردهتر که امنیت هر دو طرف را ارتقا میدهد، انجام شود. فوریترین وظیفه، کاهش بحران حاد انسانی در غزه است.»
حزب «فنلاندیها» و «دموکراتهای مسیحی» با به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفند.
رئیس گروه پارلمانی حزب فنلاندیها در این باره گفت: «این منطقه در حال حاضر شرایط لازم برای مدل دو دولتی را ندارد.»
حزب سبزها نیز واکنش دولت فنلاند به مساله غزه را محکوم کرد و رئیس پارلمانی این گروه گفت: «انفعال و احتیاط دولت در مواجهه با نسلکشی در غزه، لکه ننگی نفرتانگیز در تاریخ فنلاند خواهد ماند.»
روز جمعه، رئیس جمهور فنلاند «الکساندر استاب» وضعیت غزه را «به طور فزایندهای غیرانسانی» و «قحطی ساخته دست بشر» را «اسفناک و شرمآور» توصیف کرد.
بحثها بر سر به رسمیت شناختن کشور فلسطین بار دیگر پس از اعلام فرانسه مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، شدت گرفته است.
