به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» امروز شنبه، 11 آبان 1404 در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت‌نام عمره مفرده آذرماه اظهار کرد: کلیه دارندگان اسناد ودیعه‌گذاری تا شماره ۶۰۰ از روز دوشنبه(۱۲آبان) می‌توانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان با تشریح چگونگی ثبت‌نام ودیعه‌گذاران بیان کرد: آن دسته از ودیعه‌گذاران تا شماره ۶۰۰، می‌توانند از فردا با مراجعه به پنجره واحد خدمات حج و زیارت به نشانی my.haj.ir ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: امسال ۲ کاروان از استان گیلان در مراسم عمره مفرده شرکت می‌کنند.

اسکندری افزود: ۲ کاروان عمره مفرده اعزامی از گیلان در تاریخ ۱۲ و ۱۷ آذرماه امسال راهی سرزمین وحی خواهند شد.

مدیر حج و زیارت گیلان بیان کرد: این دو کاروان از رشت و رودسر به تهران رفته و سپس از فرودگاه امام عازم سرزمین وحی می‌شوند.

