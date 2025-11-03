به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام روزنامه "اسرائیل هیوم"، ارتش اسرائیل روز یکشنبه اجرای تصمیمی را آغاز کرد که بر اساس آن خودروهای ساخت چین از افسران ارتش جمع‌آوری می‌شوند.

این اقدام با دستور مستقیم «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش و در پی هشدارهای نهادهای امنیتی اسرائیل صورت گرفته است.

طبق این گزارش، دستگاه‌های امنیتی اسرائیل نگرانی جدی خود را از احتمال نشت اطلاعات حساس یا انجام عملیات جاسوسی از طریق سیستم‌های نصب‌شده در خودروهای چینی ابراز کرده‌اند.

این تصمیم در ادامه سیاست قبلی ارتش اتخاذ شده که ورود خودروهای چینی به پایگاه‌های نظامی را ممنوع کرده بود.

گفتنی است فرآیند جمع‌آوری خودروها در دو مرحله انجام خواهد شد؛ در مرحله نخست، خودروهای افسرانی که در مکان‌های حساس فعالیت دارند یا به اطلاعات امنیتی محرمانه دسترسی دارند، جمع‌آوری می‌شود. مرحله دوم شامل همه افسران ارتش خواهد بود و هدف نهایی، پایان کامل این عملیات تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ است.

بر اساس برآورد ارتش اسرائیل، حدود ۷۰۰ خودرو تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت که بیشتر آن‌ها از نوع CHERY هستند؛ خودروهایی که به دلیل ظرفیت هفت‌نفره، به افسران دارای خانواده‌های پرجمعیت اختصاص یافته بودند.

منابع امنیتی به روزنامه گفته‌اند برخی از این خودروها به سیستم‌هایی مجهز هستند که شامل دوربین، میکروفون، حسگر و فناوری‌های ارتباطی می‌شود؛ سیستم‌هایی که ممکن است بدون اطلاع کاربر یا واردکننده محلی، داده‌ها را به سرورهای خارجی منتقل کنند.

تصمیم ارتش اسرائیل همچنین تحت تأثیر اقدامات مشابهی در کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفته است؛ کشورهایی که استفاده از خودروهای چینی را در مناطق و تأسیسات امنیتی حساس ممنوع کرده‌اند.

