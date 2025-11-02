به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میریانا اسپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از سران جهان خواست برای پایان دادن به کشتار غیرنظامیان در سودان اقدام فوری و قاطع انجام دهند.

اسپولیاریک در بیانیه‌ای وضعیت شهر الفاشر و دیگر مناطق سودان را «فاجعه انسانی» توصیف کرد و گفت: نقض فجیع قوانین جنگ که در سودان شاهد آن هستیم، غیرقابل دفاع است؛ هیچ بیماری نباید در بیمارستان کشته شود و هیچ غیرنظامی نباید هنگام فرار از خانه هدف گلوله قرار گیرد.

وی با ابراز نگرانی از تداوم حملات خشونت‌بار و ویرانی زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که روزی برای نجات جان انسان‌ها ساخته شده بودند، اکنون به صحنه مرگ و ویرانی تبدیل شده‌اند

اسپولیاریک افزود: صلیب سرخ بارها از طرف‌های درگیر خواسته است قوانین بین‌المللی بشردوستانه را رعایت کنند، اما این قوانین همچنان «با مصونیت کامل» نقض می‌شود. او همچنین به کشته شدن پنج نفر از اعضای جمعیت هلال‌احمر سودان در ایالت کردفان شمالی اشاره کرد و این حملات را به شدت محکوم نمود.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از رهبران جهان خواست با «شجاعت سیاسی» برای توقف این جنایات وارد عمل شوند و گفت: جان مردم سودان اکنون به تصمیم قاطع جامعه جهانی برای متوقف کردن این فجایع بستگی دارد. جهان نباید در برابر سلب امنیت و کرامت غیرنظامیان سکوت کند.

در همین حال، «سینْدی مک‌کین» مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا (WFP) نیز از «خشونت ویرانگر» در الفاشر ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان فوری این حملات شد.

این مقام تأکید کرد: خانواده‌ها گرسنه و خسته برای نجات جان خود می‌گریزند. این حملات باید همین حالا متوقف شود.»

جنگ به اصطلاح داخلی سودان که تحت حمایت کشورهایی چون امارات و رژیم صهیونیستی پیش می‌روند از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش و نیروهای واکنش سریع آغاز شد که تاکنون هزاران کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است. شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور، پس از ماه‌ها محاصره سرانجام به دست نیروهای واکنش سریع سقوط کرد.

