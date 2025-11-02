گردهمایی مردم نیوزیلند در حمایت از فلسطین + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شهروندان در شهر کریکری نیوزلند، گردهمایی همبستگی با مردم فلسطین برگزار کردند. شرکتکنندگان در این مراسم با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای حمایتی، بر حق مردم فلسطین در آزادی و عدالت تأکید کردند.
در این گردهمایی، شرکتکنندگان ضمن اشاره به بحران انسانی در فلسطین، بر لزوم آگاهیبخشی به جامعه جهانی و حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید کردند. مردم نیوزیلند همچنین با پلاکاردهایی که به کودکان بیگناه غزه اشاره میکرد خواستار اعمال تحریمهای گسترده علیه رژیم صهیونیستی شدند.
............
پایان پیام
نظر شما