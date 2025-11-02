  1. صفحه اصلی
گردهمایی مردم نیوزیلند در حمایت از فلسطین + تصاویر

۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۲
گردهمایی مردم نیوزیلند در حمایت از فلسطین + تصاویر

در گردهمایی شهر کریکری نیوزیلند، اعضای جامعۀ محلی با حمل پلاکارد و سر دادن شعارهای حمایتی، ضمن تأکید بر حق مردم فلسطین در آزادی و عدالت، خواستار اعمال تحریم‌های فوری و گسترده علیه رژیم صهیونیستی و پایان اشغال و شهرک‌سازی‌های این رژیم در سرزمین فلسطین شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شهروندان در شهر کریکری نیوزلند، گردهمایی همبستگی با مردم فلسطین برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای حمایتی، بر حق مردم فلسطین در آزادی و عدالت تأکید کردند.

در این گردهمایی، شرکت‌کنندگان ضمن اشاره به بحران انسانی در فلسطین، بر لزوم آگاهی‌بخشی به جامعه جهانی و حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید کردند. مردم نیوزیلند همچنین با پلاکاردهایی که به کودکان بی‌گناه غزه اشاره می‌کرد خواستار اعمال تحریم‌های گسترده علیه رژیم صهیونیستی شدند.

