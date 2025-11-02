النهار: سود اقتصادی آمریکا و اسرائیل با استفاده از جنگ‌ افروزی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه النهار لبنان در گزارشی نوشت: جنگ افروزی و تشدید درگیریها در منطقه خاورمیانه به تامین منافع اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک شایانی میکند و تقویت زورگویی این دو را به همراه دارد؛ اما در عین حال تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد، این اقدام آمریکا و اسرائیل ، موجب افزایش هزینههای نظامی و افزایش بدهی های آنان شده است.
این نشریه لبنانی افزود: جنگهای خاورمیانه نه تنها بر خود منطقه تأثیر میگذارند، بلکه پیامدهای آنها به اقتصاد جهانی نیز گسترش مییابد. در ایالات متحده، صنایع نظامی، منبع اصلی درآمد است، در حالی که اسرائیل از این ائتلاف برای تقویت قدرت نظامی خود و توسعه فناوریهای جدید سود میبرد؛ با این حال، اقتصاد آمریکا و اسرائیل به دلیل هزینههای هنگفت این جنگها، از ویرانی اقتصادی در خاورمیانه گرفته تا فشارهای مالی که میتواند بر ثبات داخلی تأثیر بگذارد، با چالشهای بلندمدتی روبرو هستند.
النهار تاکید کرد: علیرغم دستاوردهای اقتصادی کوتاهمدت، رژیمهای آمریکا و اسرائیل با بحرانهای مالی روبرو هستند که میتواند بر پایداری این اقتصاد جنگی تأثیر بگذارد.
بر اساس این گزارش تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که افزایش هزینههای نظامی، به ویژه با توجه به فشارهای فزاینده داخلی بر بودجه آمریکا و افزایش بدهیهای این کشور میتواند به بحران مالی در آینده منجر شود.
به نظر میرسد جنگهای جاری در خاورمیانه نه تنها به تقویت هژمونی آمریکا و اسرائیل کمکی نمیکند، بلکه در نهایت ممکن است منجر به تشدید تنشهای جهانی شود.
....................
پایان پیام
نظر شما