کمبریج در حمایت از غزه با اتحادیۀ دانشجویان بریتانیا به ته خط رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیۀ دانشجویی دانشگاه کمبریج در اقدامی کمسابقه، با رأیگیری عمومی تصمیم به قطع همکاری با اتحادیۀ ملی دانشجویان بریتانیا (NUS) گرفت. این تصمیم پس از بالا گرفتن انتقادها از مواضع اتحادیۀ ملی دانشجویان بریتانیا در قبال جنگ غزه و عدم حمایت از فعالان دانشجویی اتخاذ شد. در این رأیگیری که پنجشنبهشب برگزار شد، ۱۷۷۲ نفر از دانشجویان به جدایی رأی موافق و ۱۲۸۴ نفر رأی مخالف دادند.
بر اساس اسناد منتشرشده از سوی هیئت امنای اتحادیۀ کمبریج، اعضا اتحادیۀ ملی دانشجویان بریتانیا را به «نادیده گرفتن مصوبات داخلی در حمایت از فلسطین» متهم کردهاند. در این گزارش آمده است که اتحادیۀ ملی دانشجویان تنها از موضوعاتی حمایت میکند که با «دستورکار درونی خود» همخوانی دارد و از دانشجویانی که به دلیل شرکت در تظاهرات ضد جنگ مورد تعقیب انضباطی قرار گرفتهاند، پشتیبانی نکرده است.
پیش از رأیگیری، بیش از ۵۵ اتحادیۀ دانشجویی از دانشگاههای مختلف با انتشار نامهای سرگشاده از اتحادیۀ ملی دانشجویان بریتانیا خواسته بودند «در قبال جنگ غزه موضعگیری صریحی اتخاذ کند، در غیر این صورت با موج گستردۀ خروج مواجه خواهد شد.» اما گزارشها حاکی است که اتحادیۀ ملی در واکنش، برخی از فعالان امضاکننده را تهدید کرده که از حضور در برنامههای رسمی آن منع خواهند شد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران موجب تشدید نارضایتی در میان دانشجویان شده است.
همزمان با این تصمیم، اتحادیۀ دانشجویی کمبریج طرحی دیگر را نیز تصویب کرد که از دانشگاه میخواهد هرگونه همکاری مالی با شرکتهای فعال در صنعت تسلیحات و اشغالگری نظامی را قطع کند. این اقدام در ادامه کارزار گستردهای است که دانشجویان در یک سال گذشته برای قطع ارتباط دانشگاه با شرکتهای تولیدکنندۀ سلاح و نهادهای مرتبط با اشغال فلسطین به راه انداختهاند.
تحلیلگران میگویند رأی اخیر اتحادیۀ دانشجویی کمبریج میتواند نقطۀ عطفی در جنبشهای دانشجویی بریتانیا باشد و دانشگاههای دیگر را نیز به اتخاذ تصمیمهای مشابه ترغیب کند. این تحولات در حالی رخ میدهد که فضای دانشگاهی بریتانیا در ماههای اخیر شاهد رشد بیسابقۀ اعتراضات حامی فلسطین بوده و بسیاری از فعالان دانشجویی با فشارهای انضباطی و حتی پیگردهای قضایی مواجه شدهاند.
