آموزش عالی بریتانیا در خطر/ تلگراف از تهدید ورشکستگی ۵۰ دانشگاه خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش آموزش عالی بریتانیا یکی از خطرناکترین بحرانهای مالی خود در دهههای اخیر را تجربه میکند و هشدارهای رسمی حاکی از آن است که ۵۰ دانشگاه ممکن است طی یک تا دو سال آینده با خطر ورشکستگی مواجه شوند.
این گزارش توسط روزنامه تلگراف و توسط «بابی وود» خبرنگار بخش آموزش آن، منتشر شده است. «سوزان لابورث» مدیر اجرایی دفتر دانشجویان (OfS) در جلسهای در کمیته آموزش مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد که ۲۴ مؤسسه آموزشی در بالاترین رده خطر قرار دارند.
بر اساس این گزارش، این طبقهبندی به معنای احتمال فروپاشی این موسسات در ۱۲ ماه آینده است، در حالی که ۲۶ مؤسسه دیگر طی چند سال آینده تهدید میشوند.
۲۰ دانشگاه بزرگ بریتانیا در خطر
وود نوشت که اگرچه بیشتر مؤسسات با مشکلات مالی کوچک هستند، حدود ۲۰ دانشگاه بزرگ بریتانیا — از جمله ۷ دانشگاه در بالاترین رده خطر — تهدیدات مالی واقعی دارند، هرچند نام آنها فاش نشده است.
لابورث تأکید کرد که دفتر، انتظار فروپاشی فاجعهبار ندارد و رویکرد محافظهکارانهای برای رصد دقیق و مداخله زودهنگام اتخاذ کرده است. با این حال، هلن هیز رئیس کمیته پارلمانی، وضعیت را حتی بر اساس معیارهای خود دولت نیز خطرناک توصیف کرد.
این بحران مالی بهطور مستقیم با یخزدگی شهریههای آموزش عالی برای سالهای طولانی و کاهش شدید تعداد دانشجویان خارجی مرتبط است، زیرا بسیاری از دانشگاهها برای جبران کسری بودجه به دانشجویان بینالمللی متکی هستند.
کسری بودجه در بسیاری از دانشگاههای بریتانیا
دفتر دانشجویان هفته گذشته هشدار داد که ۴۵ درصد مؤسسات آموزشی بریتانیا در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهند شد، و این وضعیت باعث شده بسیاری از دانشگاههای بزرگ اقدام به کاهش هزینهها، از جمله اخراج هزاران کارمند و ادغام مؤسسات، کنند تا از ورشکستگی جلوگیری کنند.
بر اساس گزارش تلگراف، دانشگاههای برجستهای مانند ناتینگهام برخی رشتهها از جمله زبانهای مدرن، موسیقی و الهیات را بهطور کامل حذف کردهاند در حالی که دانشگاه کاردیف از بستن برنامه پرستاری منصرف شد تا کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش سلامت رخ ندهد.
در مجموع، اتحادیه دانشگاهها و کالجها تخمین زده است که بیش از ۱۵ هزار شغل طی یک سال گذشته از بین رفته است.
تأثیر کاهش دانشجویان خارجی
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که شهریهها بهطور تدریجی افزایش مییابد و تا پایان دهه جاری میتواند به ۱۲ هزار پوند برای دوره کارشناسی برسد، اما این افزایش تحت تأثیر اعمال مالیات ۶ درصدی بر دانشجویان خارجی خواهد بود که برای تأمین مالی کمکهزینههای دانشجویان داخلی استفاده میشود.
وزیر امور دانشگاههای بریتانیا انتظار دارد تأثیر محدودی بر جریان دانشجویان بینالمللی داشته باشد، اما بر ضرورت به اشتراک گذاشتن منابع بین دانشگاهها برای کاهش هزینهها تأکید کرده است.
در مواجهه با این چالشها، دفتر دانشجویان از دانشگاههای بریتانیا خواسته است به جای رقابت، رویکردی تعاونی اتخاذ کنند و به عنوان نمونه به ادغام دانشگاههای کند و گرینویچ اشاره کرده است.
از سوی دیگر، وزارت آموزش بریتانیا تأکید کرده است که برای بازگرداندن ثبات به بخش آموزش عالی اقدامات اصلاحی از جمله بازتعریف نقش دفتر دانشجویان و افزایش سقف شهریهها برای تأمین پایداری مالی بیشتر دانشگاهها را دنبال میکند.
