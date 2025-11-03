به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها) دیروز یکشنبه در شهر باوچی نیجریه برگزار شد. این برنامه به همت جمعی از بانوان شیعه تحت عنوان «SISTERS FORUM» و با هدف بزرگداشت شخصیت والای حضرت زینب (سلام‌الله علیها) و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد.

مراسم با قرائت قرآن کریم و دعا آغاز شد و سپس انجمن شاعران و مدیحه‌سرایان اهل‌بیت (ع) با اجرای نوای ستایش اهل‌بیت (علیهم‌السلام) فضای معنوی برای حاضرین ایجاد کردند. در ادامه، خانم آمنه سلیمان باوا از شهر زاریا سخنرانی کرد و به بررسی زندگی و الگوگیری از رفتار و شخصیت بانوی صبر و استقامت (سلام‌الله علیها) پرداخت.

در پایان، شیخ احمد یوسف یاشی، سخنان کوتاهی ایراد کرد و مراسم با دعا و طلب خیر برای حاضرین به پایان رسید. این برنامه با هدف بزرگداشت شخصیت والای حضرت زینب (سلام‌الله علیها) و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

