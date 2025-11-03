  1. صفحه اصلی
برگزاری جشن باشکوه میلاد حضرت زینب (سلام‌الله علیها) در نیجریه + تصاویر

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۸

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۸
برگزاری جشن باشکوه میلاد حضرت زینب (سلام‌الله علیها) در نیجریه + تصاویر

مراسم باشکوه میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها) دیروز یکشنبه در شهر باوچی نیجریه به همت جمعی از بانوان شیعه در حسینیه «آل محمد» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوه میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله علیها) دیروز یکشنبه در شهر باوچی نیجریه برگزار شد. این برنامه به همت جمعی از بانوان شیعه تحت عنوان «SISTERS FORUM»  و با هدف بزرگداشت شخصیت والای حضرت زینب (سلام‌الله علیها) و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد.

مراسم با قرائت قرآن کریم و دعا آغاز شد و سپس انجمن شاعران و مدیحه‌سرایان اهل‌بیت (ع) با اجرای نوای ستایش اهل‌بیت (علیهم‌السلام) فضای معنوی برای حاضرین ایجاد کردند. در ادامه، خانم آمنه سلیمان باوا از شهر زاریا سخنرانی کرد و به بررسی زندگی و الگوگیری از رفتار و شخصیت بانوی صبر و استقامت (سلام‌الله علیها) پرداخت.

در پایان، شیخ احمد یوسف یاشی، سخنان کوتاهی ایراد کرد و مراسم با دعا و طلب خیر برای حاضرین به پایان رسید. این برنامه با هدف بزرگداشت شخصیت والای حضرت زینب (سلام‌الله علیها) و ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان همراه بود.

