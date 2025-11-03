https://fa.abna24.com/xjRjm۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۱ کد مطلب 1746229 اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره عکس خبری | حضور گسترده جوانان در مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در پارک نشتر کراچی پاکستان ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۱ کد مطلب: 1746229 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، در پارک نشتر کراچی پاکستان، با حضور تعداد زیادی از جوانان عزادار برگزار شد. برچسبها کراچی پاکستان ایام فاطمیه
