عکس خبری | حضور گسترده جوانان در مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در پارک نشتر کراچی پاکستان

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۱
کد مطلب: 1746229
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، در پارک نشتر کراچی پاکستان، با حضور تعداد زیادی از جوانان عزادار برگزار شد.

