به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، امروز در مراسم یادواره شهدای دانش‌آموز استان فارس که در شیراز برگزار شد، با تبریک روز دانش‌آموز و گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، اظهار کرد: ۱۳ آبان یکی از روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی است که در سه سال متوالی ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، سه رخداد مهم در آن رقم خورد.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در این روز تاریخی، اظهار داشت: دانش‌آموزان ثابت کردند مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه می‌تواند به سنگر حماسه‌آفرینی تبدیل شود. راه شهدا، صراط مستقیم است و ۱۳ آبان به ما یادآوری می‌کند که تربیت استکبارستیزی باید همواره در اولویت نظام آموزشی باشد.

کلاری با تأکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره) در زمینه ایستادگی در برابر ظلم، افزود: ۱۳ آبان روز دفاع از ارزش‌ها، شجاعت و دلیری است؛ روزی که جوانان این مرز و بوم شیرین‌ترین دارایی خود را در راه انقلاب نثار کردند. خداوند نیز در قرآن کریم به جایگاه والای شهدا اشاره کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به نقش استان فارس در دفاع از انقلاب اسلامی، گفت: این استان با تقدیم ۳۷۱۳ شهید دانش‌آموز و ۴۹۹ شهید فرهنگی طی ۴۷ سال گذشته، سهم بزرگی در پاسداری از آرمان‌های انقلاب داشته است.

در پایان این مراسم، از مادر شهید دانش‌آموز فرید شهابی‌نژاد به نمایندگی از مادران شهدای دانش‌آموز استان فارس تجلیل به‌عمل آمد.

..............................

